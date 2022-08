Une femme musulmane violée par une foule hindoue plaide pour un revirement sur la décision “injuste” de libérer ses agresseurs | Nouvelles du monde

Une femme musulmane qui a été violée collectivement alors qu’elle était enceinte par une foule hindoue, qui a également assassiné sa fille de trois ans et 13 autres membres de sa famille, a appelé les autorités à annuler leur décision de libérer les 11 hommes emprisonnés pour les crimes. .

Bilkis Bano avait 19 ans et était enceinte de cinq mois lorsqu’elle et sa famille ont été attaquées lors des émeutes du Gujarat en 2002, qui ont fait plus de 1 000 morts, pour la plupart des musulmans.

Les 11 hommes condamnés à perpétuité en 2008 pour viol, meurtre et attroupement illégal ont été libérés lundi de la prison de Panchmahals, dans l’ouest de l’Inde.

Des images des médias ont montré que les condamnés se voyaient offrir des bonbons à l’extérieur de la prison.

Un responsable a déclaré à l’agence de presse Reuters que le comité consultatif de la prison du district avait recommandé leur libération après avoir examiné le temps qu’ils avaient passé en prison et leur bonne conduite.

“Le fait est qu’ils avaient passé près de 15 ans en prison et étaient éligibles à une remise de peine”, a déclaré Sujal Jayantibhai Mayatra.

Les lois indiennes permettent aux condamnés de demander une remise de peine après 14 ans de prison.

La décision de libérer les hommes a été prise par le gouvernement du Gujarat, que le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi détient au pouvoir.

M. Modi était le ministre en chef de l’État lors des émeutes de 2002 et a été accusé d’avoir toléré la violence à l’époque, tout comme la police et les responsables gouvernementaux.

Mme Bano, maintenant dans la quarantaine, et son mari n’ont pas été informés que les hommes allaient être libérés.

Image:

Une manifestation à New Delhi jeudi



Dans une déclaration par l’intermédiaire d’un avocat par la suite, elle a déclaré que la nouvelle l’avait laissée “privée de mots” et “engourdie”, et “ébranlée” sa foi en la justice.

Elle a déclaré: “Personne ne s’est enquis de ma sécurité et de mon bien-être avant de prendre une décision aussi importante et injuste.

“Le traumatisme des 20 dernières années m’a de nouveau submergé.”

Elle a maintenant appelé le gouvernement du Gujarat à “réparer ce mal”.

“Rendez-moi mon droit de vivre sans peur et en paix. Assurez-vous que ma famille et moi sommes en sécurité”, a-t-elle déclaré.

La décision a suscité l’indignation avec des manifestations organisées jeudi dans la capitale New Delhi.

Des militants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : “Protéger les violeurs et pénaliser les victimes”.

Les politiciens et les avocats de l’opposition ont déclaré que la publication contredisait la politique déclarée du gouvernement d’élever les femmes dans un pays connu pour la violence à leur encontre.

“La remise de la peine des condamnés pour un crime horrible comme le viol collectif et le meurtre est moralement et éthiquement inappropriée”, a déclaré l’avocat Anand Yagnik.

« Quel est le signal que nous essayons d’envoyer ? »