Une femme musulmane ramène Ganpati à la maison, la famille embrasse la foi

Dans un beau spectacle d’harmonie communautaire, une femme musulmane d’Aligarh a ramené Ganpati chez elle pendant sept jours dans le cadre du Ganesh Utsav en cours. Ruby Asif Khan, une résidente de la colonie ADA sous le cercle de police de Rorawar, a amené une idole de Ganesh chez elle et l’a mise en place avec tous les rituels. “Nous garderons l’idole pendant sept jours avant de l’immerger dans l’eau le 6 septembre. Ma famille et moi faisons la ‘puja’ tous les jours selon les rituels et offrons des ‘modaks’ au Seigneur”, a-t-elle déclaré.

Ruby a dit qu’elle avait une immense foi en Lord Ganesh et que sa famille ne s’opposait pas à ce qu’elle ramène le Seigneur à la maison.

Elle a dit qu’elle et sa famille célébraient toutes les fêtes, quelle que soit la religion.

Son mari, Asif Khan, a déclaré qu’il soutenait la croyance de sa femme et que toute la famille participait aux festivités.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici