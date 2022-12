Une femme multimillionnaire moquée pour avoir partagé son horaire de travail “insensé” sur Twitter

Une femme d’affaires qui possède un portefeuille d’entreprises de plusieurs millions de dollars n’a pas réussi à impressionner Internet avec son horaire de travail “insensé”, qui, selon les utilisateurs, est similaire à celui de tous les cadres intermédiaires. Leila Hormozi est associée directrice et PDG de la société d’investissement commercial Acquisition. La femme de 30 ans a révélé sur Twitter qu’elle possédait un portefeuille d’activités de 200 millions de dollars tout en partageant son emploi du temps “non réveillé” sur le site de micro-blogging pour souligner qu’il n’y a pas de substitut au travail acharné.

“J’ai 30 ans. Et je gère un portefeuille d’entreprises de 200 millions de dollars », a déclaré Hormozi avant de s’adresser à «l’éléphant dans la pièce». La femme d’affaires a déclaré que son fil Twitter ne comportait pas de contenu “réveillé hoorah” car elle ne “journalise pas, ne se baigne pas dans la glace ou n’utilise aucune thérapie par la lumière rouge”. « Je ne dis pas que ces choses ne fonctionnent pas. Je préfère simplement agir », a ajouté Hormozi. Sa routine quotidienne consiste à se réveiller à 4 ou 5 heures du matin et au lieu de consulter ses e-mails ou les réseaux sociaux, la femme d’affaires préfère prendre un café et aller s’entraîner.

Pendant sa séance de gym, elle aime écouter des podcasts, des livres audio ou de la musique pertinents, puis se rend au travail sans prendre de douche. « Pour le reste de la journée de travail, je suis sur appels. La plupart d’entre eux sont internes à mon équipe, mais je reçois occasionnellement des appels de clients. Une fois que j’ai fini de travailler, je retrouve Alex. La plupart des nuits, nous mangeons au restaurant. Cela nous fait gagner une tonne de temps. Et nous permet de décompresser », a-t-elle expliqué. Jetez un œil au fil Twitter ici:

Après que la femme d’affaires ait partagé sa routine quotidienne, de nombreux utilisateurs ont commencé à se demander ce qui était si différent dans son emploi du temps. Un utilisateur a déclaré: «Ce n’est littéralement qu’un 9-5 régulier, avec du remplissage comme vos séances d’entraînement, votre salle de sport et votre dîner pour le rendre plus impressionnant. 2 heures de travail en profondeur (c’est à dire travail régulier) et le reste ce sont des réunions. Mdr.”

Un autre a ajouté : « Cela ressemble à l’emploi du temps de tous les cadres intermédiaires que j’ai connus. Qu’est-ce que je rate?”

Un autre a plaisanté: «Mais est-ce que tu prends une douche à un moment donné ou pas? J’ai lu jusqu’à la fin pour voir quand exactement et vous n’avez pas dit que vous le faisiez.

Que pensez-vous de l’emploi du temps quotidien de la femme d’affaires ?

