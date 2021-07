Une femme mourante souhaite voir son chat une dernière fois, leur étreinte laisse Internet les larmes aux yeux

Le monde n’aurait pas la beauté qu’il a si les chats n’étaient pas autour de nous, remplissant nos journées de joie et bénissant de leur chaleur. C’est un lien magnifique dans lequel non seulement les humains déversent leur amour pour leurs chats chéris, mais les félins expriment également tout leur cœur. Parmi les histoires sentimentales des liens entre les chats et les humains se trouve l’histoire jaillissante d’une femme âgée sur un lit d’hôpital dont le dernier souhait était de rencontrer son meilleur ami – son foie félin.

La photo de leur dernier adieu a été partagée par le petit-fils de la vieille femme le Imgur et les gens ne pouvaient pas arrêter d’être émotifs. Lorsque la vieille femme a exprimé son souhait à son petit-fils, il a contacté le personnel de l’hôpital et ils ont fait une exception et lui ont permis d’amener le chaton en visite.

Dès qu’Oliver est arrivé à l’hôpital, il est allé dans les bras de son humaine et s’est blotti contre elle, comme s’il savait que quelque chose n’allait pas avec son propriétaire. Sur la photo, la vieille femme sur le lit d’hôpital et le chat qui la câline sont visibles. Lors de l’étreinte sentimentale, le chat enfouit sa tête entre la poitrine et le bras de la dame. De temps en temps, il sortait la tête et continuait de la regarder. La vieille femme avait l’air heureuse et contente maintenant que sa meilleure amie était dans ses bras.

Les gens dans la section des commentaires ont eu du mal à arrêter leurs larmes. Un utilisateur a écrit : « C’est incroyable comme ce chat sait ce qui se passe. Je pleure sérieusement en ce moment. Un autre utilisateur a résonné avec le souhait de la vieille femme lorsque leur mort arrive, « Mourir avec le son d’un chat qui ronronne à mes côtés est la façon la plus douce que je puisse imaginer. » Voyant le visage content de la vieille femme, un internaute a exprimé sa satisfaction : « Regardez le sourire de votre grand-mère ! C’est beau à voir.

Avoir quelqu’un avec qui vous partagez un lien d’amour pur est un pur bonheur.

