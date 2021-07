Une femme mortifiée a dit de mettre un store lorsqu’elle se douche car «vous pouvez tout voir» dans une note de voisin «embarrassante»

Une FEMME a été laissée mortifiée après qu’un voisin a laissé une note révélant qu’ils « peuvent tout voir » dans la salle de bain.

Sarah Yates et sa cousine Kay, toutes deux âgées de 26 ans, pensaient qu’il n’y avait aucun danger que les personnes à proximité puissent voir lorsqu’elles se douchent car la fenêtre de la salle de bain est équipée de verre dépoli.

Mais Kay s’est réveillé pour découvrir une note sur le paillasson d’un résident anonyme qui a déclaré que le couple devait avoir des stores installés.

La note manuscrite, qui a été poussée dans la boîte aux lettres, se lit comme suit : « Bonjour. Vous devez mettre des stores dans votre salle de bain.

« Quand tu te douches, tu peux tout voir. Je ne voulais pas t’embarrasser en frappant. Merci. »

Le couple vit dans la propriété depuis déjà un an, ce qui rend leur mortification d’autant plus grande.

Sarah, qui est actuellement en vacances en Grèce, a été alertée de la note lorsqu’elle a reçu un message de Kay.

La journaliste de Stockport, Greater, Manchester, a déclaré que sa « pensée immédiate » était « oh mon Dieu ».

« Je savais déjà qu’ils pourraient voir les contours à travers la fenêtre, mais je ne pensais pas que c’était un problème à cause du verre dépoli », a-t-elle déclaré.

« Nous nous sommes tenus dans le jardin pour voir à quoi il ressemblait, et ce n’est qu’un contour d’un corps, mais je suppose qu’il doit être assez visible pour l’un des trois voisins qui regardent par la fenêtre. »

Sarah a acheté la maison mitoyenne à Edgeley, Stockport, il y a environ un an – et dit que la salle de bain « était un état », avec des lumières tamisées.

« La lumière à notre arrivée n’était pas très brillante, alors maintenant j’ai quatre projecteurs là-dedans », a-t-elle déclaré.

« Cela doit être la différence – cela montre tout.

« Cela doit être plus visible que je ne l’avais réalisé quand il fait noir. »

Et elle n’a aucune idée lequel de ses voisins aurait pu envoyer la note.

« Cela pourrait provenir de l’une des trois maisons à l’arrière – toutes ont des fenêtres qui donnent sur la salle de bain », a-t-elle déclaré.

« C’est juste un peu embarrassant. Je suis en vacances – mon cousin m’en a envoyé une photo. Ma pensée immédiate a été ‘Oh mon Dieu’. »

Pourtant, cela pourrait être pire. En février, nous avons rapporté l’histoire d’un homme à qui la porte d’à côté a envoyé une note lui demandant de réduire au minimum les bruits sexuels.

La lettre manuscrite demandait si l’homme pouvait « s’il vous plaît réparer votre lit ».

Il a poursuivi: « Les murs sont très fins dans cet immeuble et nous ne voulons pas vraiment savoir quand vous faites l’amour. Ce problème concerne les nouveaux appartements. Merci d’avance! «

Et c’était encore pire pour un couple à qui des locaux furieux ont laissé un enregistrement de bruits provenant de leur propriété.

Un voisin a pris sur lui d’informer le couple aimé que leur amour passionné dérangeait tout le monde à proximité.

La note longue et très détaillée incluait même un graphique utile expliquant comment la « réverbération » fonctionne pour transmettre leurs bruits sexuels à travers le bâtiment.

Pour aggraver les choses, un enregistrement USB des singeries bruyantes du couple avait été joint – juste pour prouver à quel point ils étaient vraiment bruyants.

Et un utilisateur de Twitter a partagé une note lui demandant « d’avoir des relations sexuelles plus silencieuses » – après s’être plaint qu’il était en train de « partager des moments intimes et privés » avec toutes les personnes vivant dans son immeuble.

