Une femme “morte” retrouvée vivant avec son deuxième mari après que son premier mari a été emprisonné pour son “meurtre”

En 2016, le poste de police de Vrindavan a arrêté deux hommes, Sonu Saini et son ami Gopal Saini pour le meurtre de l’épouse de Sonu, Arti Devi. Arti et Sonu s’étaient rencontrés lorsqu’elle visitait le temple Mehandipur Balaji, au Rajasthan. Arti était sur ce voyage avec son père Suraj Prakash Gupta. En 2015, le couple a eu un mariage judiciaire sans en informer son père, a rapporté Times Now.

Selon les dossiers de la police, Arti avait disparu de sa maison louée à Vrindavan, Uttar Pradesh en 2015. Son père, qui avait déposé le FIR, a affirmé qu’un corps non identifié d’une femme était sa fille disparue. C’est ainsi que Sonu et Gopal ont atterri en prison après que la police les a arrêtés. Les policiers enquêtant sur l’affaire ont même été récompensés de 15 000 roupies.

Les deux hommes travaillaient dans un restaurant local au moment où ils ont été arrêtés pour meurtre en 2016. Sonu Saini, aujourd’hui âgé de 32 ans, a purgé 18 mois de prison tandis que son ami Gopal Saini, 30 ans, a été emprisonné pendant neuf mois, tous deux accusés de la tuant. Les deux sont maintenant en liberté sous caution.

Selon Times Now, un officier de police a déclaré : « L’accusation de meurtre a été ajoutée au FIR en mars 2016, contre trois accusés nommés et Sonu et Gopal ont été arrêtés. Ils ont ensuite été libérés sous caution par la haute cour d’Allahabad.

Maintenant, six ans après l’incident, Sonu et Gopal ont pris sur eux de retrouver Arti. La soi-disant « femme morte » a été retrouvée vivante et heureuse avec son deuxième mari au Rajasthan. Sonu et Gopal ont informé la police de Mathura de l’endroit où elle se trouvait. La femme a été arrêtée dimanche et la police a lancé une enquête détaillée sur la situation. La police a également affirmé qu’Arti avait été retrouvé en possession de deux cartes Aadhaar. Les deux portent deux dates de naissance différentes.

Lors d’un incident similaire, le père d’une jeune fille de 17 ans a déposé un FIR à Aligarh le 17 février 2015, indiquant que sa fille avait disparu après s’être rendue dans un temple local. Après quelques semaines, la famille de la jeune fille a accusé un autre villageois, Vishnu, d’avoir kidnappé leur fille, a rapporté OP India. Pendant ce temps, la mère de Vishnu a rassemblé des preuves pour prouver l’innocence de son fils. Sept ans plus tard, elle a finalement découvert que la fille disparue était en fait vivante pendant tout ce temps et vivait à Agra avec son mari.

