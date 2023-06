Une femme de 76 ans qui a été déclarée morte dans un hôpital en Équateur a étonné ses proches en frappant sur son cercueil pendant son sillage, déclenchant une enquête gouvernementale sur l’hôpital.

« Cela nous a tous fait peur », a déclaré son fils Gilberto Barbera à l’Associated Press, ajoutant que les médecins avaient déclaré que la situation de sa mère restait désastreuse.

L’infirmière à la retraite Bella Montoya a été admise à l’hôpital vendredi, après avoir subi un possible accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiorespiratoire. Lorsqu’elle n’a pas répondu à la réanimation, un médecin de garde l’a déclarée morte, a déclaré le ministère équatorien de la Santé.

Barbera a déclaré que sa mère était inconsciente lorsqu’elle a été amenée aux urgences et que quelques heures plus tard, un médecin l’a informé qu’elle était morte et lui a remis des documents d’identité et un certificat de décès.

La famille l’a ensuite emmenée dans un salon funéraire et organisait une veillée funèbre plus tard vendredi lorsqu’ils ont commencé à entendre des sons étranges.

« Nous étions environ 20 là-bas », a déclaré Barbera. «Après environ cinq heures de réveil, le cercueil a commencé à émettre des sons. Ma mère était enveloppée dans des draps et frappait le cercueil, et quand nous nous sommes approchés, nous avons pu voir qu’elle respirait fortement.

Des proches ont ramené Montoya à l’hôpital de la ville centrale de Babahoyo, a déclaré Barbera, où le ministre de la Santé a déclaré qu’elle était en soins intensifs. Elle était sous intubation et les médecins ne donnaient pas beaucoup d’espoir à ses proches quant à son pronostic, a déclaré Barbera.

Le ministère a déclaré qu’il enquêtait sur les médecins anonymes impliqués dans son cas et qu’un comité technique avait été formé pour examiner la manière dont l’hôpital délivre les certificats de décès.