Une femme morte et plusieurs blessées dans une fusillade

Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu’une femme a été tuée et que plusieurs personnes ont été blessées lors d’une fusillade à Wallasey près de Liverpool, a annoncé la police.

La police de Merseyside a déclaré que des officiers avaient été appelés au Lighthouse Inn à Wallasey Village, Wallasey vers 23 h 50 samedi après des informations faisant état de coups de feu.

Une jeune femme a été transportée à l’hôpital avec une blessure correspondant à une blessure par balle et est décédée plus tard, a indiqué la police. Trois hommes ont également été transportés à l’hôpital avec des blessures par balle et un certain nombre d’autres ont été blessés dans l’incident.

Le surintendant-détective David McCaughrean a déclaré: «Cette enquête en est aux toutes premières étapes et nous comprenons qu’il s’agit d’un incident vraiment choquant et dévastateur qui s’est produit juste avant le jour de Noël dans un lieu très fréquenté rempli de jeunes.

«Nous avons un certain nombre d’agents à Wallasey Village qui mènent des enquêtes approfondies pour comprendre exactement ce qui s’est passé et prendre des mesures immédiates.

“Une femme a tragiquement perdu la vie à Noël alors que plusieurs personnes sont soignées à l’hôpital et nos pensées et nos condoléances vont à la famille de la victime.

La personne responsable de l’incident est toujours en fuite et la police a appelé les membres du public et toute personne qui se trouvait dans le pub au moment de la fusillade à fournir des informations.

“Je demanderais à tous ceux qui se trouvaient dans le phare de Wallasey Village la nuit dernière et qui ont été témoins de l’incident ou qui ont des images mobiles ou CCTV de ce qui s’est passé de nous contacter de toute urgence”, a déclaré le surintendant-détective McCaughrean.

“Nous pensons que le tireur a quitté le parking du pub dans un véhicule de couleur sombre – peut-être une Mercedes de couleur sombre peu de temps après la fusillade et nous souhaitons que quiconque l’ait vu nous contacte immédiatement.”

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111 en citant le journal 1044 du samedi 24 décembre.