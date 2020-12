Il existe plusieurs vidéos de piratages vitaux circulant sur Internet. Ces hacks sont très utiles dans notre vie de tous les jours. Dans le dernier buzz en ligne, une vidéo d’une femme montrant un hack incroyable pour refermer le paquet de chips à moitié mangées sans utiliser d’outil supplémentaire fait des tournées sur Internet.

La vidéo partagée par une page Instagram nommée 2stuntish montre une femme pliant d’abord les coins du sac de chips vers l’intérieur pour créer une forme triangulaire. Ensuite, elle a tourné le sac de chips et a roulé le paquet vers l’intérieur jusqu’à ce que le paquet puisse être plié sans écraser les chips.

Dans l’étape suivante, elle a retourné les deux rabats qui ont été créés au coin des paquets pour former un joint simple et efficace pour le sac. La légende de l’article se lit comme suit: « À la poubelle, oh chip clips @butterhag. »

Dès que la vidéo a été mise en ligne, elle a suscité plusieurs réactions et a été partagée par plusieurs utilisateurs de médias sociaux sur différentes plateformes. Beaucoup d’utilisateurs trouvent le hack très utile car un sac de chips est souvent préféré pour satisfaire les envies, cependant, il est difficile de refermer le paquet à moitié mangé.

Maintenant, la vidéo a résolu leurs problèmes, comme un utilisateur l’a commenté, « Clap applaudir, bonne idée! » tandis que d’autres trouvent le hack «cool». Un troisième utilisateur a une réponse bizarre, qui se lit comme suit: «Vous venez de tuer le rêve d’un aspirant de la Silicon Valley de devenir milliardaire en développant une tondeuse automatique de sacs à puces avec intelligence artificielle intégrée.»

Auparavant, une vidéo similaire avait été diffusée sur Internet où une femme utilisait la même méthode de pliage pour réemballer le sac de chips. Le clip de 29 secondes a été partagé sur Facebook par Michelle O’Brien avec une légende intéressante qui se lit comme suit: « Apparemment, nous avons mal fermé les sacs de chips. »

La vidéo a attiré de nombreux regards car elle a recueilli plus de huit mille likes et sept mille commentaires. Alors que beaucoup ont fait l’éloge de l’astuce, certains ont également plaisanté sur qui laisse les jetons dans le pack une fois qu’il est ouvert. Un utilisateur a écrit: «C’est utile, pour les petites personnes qui ne mangent pas un sac entier de chips», tandis qu’un autre a commenté: «Oh merde, je fais déjà ça, avec une épingle en tissu. Sécurité supplémentaire. «

« Pourquoi le fermer? Mangeons le reste! » lit un autre commentaire. Eh bien, les hacks semblent vraiment être très utiles. De plus, si vous ne suivez pas attentivement les instructions, il est toujours facile de revenir aux anciennes astuces d’utilisation des épingles à cheveux et des épingles en tissu pour sceller le paquet.