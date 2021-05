Une femme montre ses talents de barman en mélangeant des boissons dans un siège de toilette, ce qui perturbe Internet

Depuis que le coronavirus a éclaté, les gens essaient des choses extrêmement bizarres pour rester occupés à la maison. Allant des défis inhabituels à la fabrication de produits alimentaires uniques, Internet a tout vu au cours de la dernière année. Rejoindre la ligue des choses absolument bizarres sur Internet est une vidéo qui montre une femme en train de boire un verre en mode. Le clip comme prévu a suscité une variété de réactions allant de certaines personnes absolument dégoûtées à certains utilisateurs mentionnant comment cela peut conduire à une infection grave.

Les images qui ont été initialement partagées sur une page Facebook nommée The Anna Show commencent par une femme qui fourre un t-shirt dans la commode pour faire tremper l’eau. Après cela, elle remplit tout le siège avec de la glace et y ajoute deux boîtes de glace suivies d’un paquet de bonbons. Puis, dans le réservoir de chasse vide, on la voit ajouter deux paquets de bonbons, une bouteille de punch aux fruits, Sprite et Fanta. Après avoir tout mis, elle tire la chasse d’eau et on voit que le liquide du réservoir entre dans la lunette des toilettes. La femme prend alors des verres dans lesquels elle met la boisson et sert à son invité.

Même si la légende du message mentionne clairement que la vidéo a été réalisée à des fins de divertissement, les gens n’ont pas été en mesure de garder leur calme. Une personne qui prétendait être plombier a déclaré: «Je suis plombier agréé, et c’est la chose la plus méchante que vous puissiez faire. Peu importe combien vous le nettoyez, ce n’est pas fait pour cela.

De nombreux utilisateurs ont estimé qu’en plus d’être totalement insalubres, cette boisson peut entraîner de graves maladies mortelles, car il y a trop de mauvaises bactéries sur le siège des toilettes. Un autre utilisateur qui était apparemment mécontent de l’idée a mentionné comment les enfants qui voient la vidéo pourraient finir par essayer cela à la maison car cela semble unique.

La vidéo de plus de deux minutes a été partagée sur les plateformes de médias sociaux. À partir de maintenant, sur Twitter, le clip a franchi plus de six millions de vues.

