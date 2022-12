Une femme montre sa bague de fiançailles lors d’un appel vidéo, la réaction de grand-mère n’a pas de prix

Les grands-parents sont une bénédiction. Ils nous font nous sentir complets. Mais force est de constater qu’ils sont les ultimes « spoilers » de la maison tant ils tiennent à exaucer les désirs de leurs petits-enfants en leur offrant de nombreux cadeaux et surprises. Cependant, cette fois, c’est la femme qui a offert à sa grand-mère une ultime “surprise”. Dans une vidéo virale, on a pu voir une dame appeler sa grand-mère pour lui montrer la bague de fiançailles mais la réaction de cette dernière n’a pas été celle qu’elle avait “prévue”.

Dans la vidéo postée par Megan Wilder, on pouvait la voir en train d’appeler sa grand-mère, qui est infirmière. Alors que le clip commence par des commérages, la femme commence à montrer sa bague pour la montrer à sa grand-mère qui l’a prise pour une éruption cutanée ou une bosse. Alors que la vieille dame essayait de le diagnostiquer, elle n’a pas pu comprendre ce que c’était et n’a rien trouvé. Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait voir la chose sur sa vidéo, la femme âgée lui a demandé de prendre une photo et de la lui envoyer par SMS afin qu’elle puisse l’agrandir. Cependant, pour mettre fin à la surprise, la dame a demandé à sa grand-mère si elle pouvait voir quelque chose sur son “annulaire” qui lui faisait dire “Oh, mon Dieu ..”

Le duo a alors éclaté de rire en voyant l’inquiétude de la grand-mère et son incapacité à repérer la bague. Entre-temps, la vidéo a recueilli plus de 54 000 vues sur la plateforme de médias sociaux. Le clip a conquis le cœur des internautes qui ne pouvaient s’empêcher d’admirer le doux moment et le lien adorable entre les deux.

“L’annonce de mes fiançailles à ma grand-mère ne s’est pas déroulée comme prévu”, lit-on dans la légende de la bobine Instagram.

Les utilisateurs qui ont adoré les réactions de la grand-mère ont déclaré: «Aww, elle est la plus douce. Elle voulait tellement t’aider qu’elle n’a même pas remarqué la bague ! Félicitations”. Un autre a commenté: “MEGAN HAHAHHA omg ça me tue, elle essayait tellement d’aider”. « Elle était en mode infirmière !!! Tellement mignon! Félicitations!” remarqua le troisième utilisateur.

Récemment, une autre vidéo d’une fille surprenant ses meilleurs amis en leur montrant sa bague de fiançailles est devenue virale sur internet.

Le clip a capturé les réactions «variées» de ses meilleurs amis alors qu’elle montrait sa bague lors de l’appel vidéo. Cependant, la légende a révélé qu’il n’était pas engagé dans la vraie vie.

