Dans un incident bizarre, une femme a laissé ses compagnons de voyage déconcertés en montant dans un transport en commun avec trois oiseaux sur sa table. Les oiseaux n’étaient pas assis en silence mais attiraient plutôt l’attention pendant le voyage en battant continuellement. Un utilisateur de Twitter qui a partagé l’histoire en ligne a demandé à la femme une photo avec ses animaux de compagnie à plumes et apparemment la femme a accepté, selon un rapport de Times Now.

Apparemment, la partie la plus étrange de toute la situation était que parmi les oiseaux, une mouette a été aperçue portant un manteau à capuche. L’incident s’est produit sur un service Avanti West Coast qui passait par Preston North End dans le Lancashire. À côté de la mouette se trouvait également un pigeon gris placé sur le sac à dos rose du propriétaire. Accompagnant les deux créatures se trouvait un oiseau blanc de taille similaire. Le battement des oiseaux a mis les autres passagers mal à l’aise et une vidéo de la même chose a commencé à faire le tour d’Internet. Jetez-y un œil ci-dessous :

L’utilisateur de Twitter a écrit: «Je pensais que le gars en face de moi dans le train était mauvais pour se casser tous les doigts un par un, mais dites-moi pourquoi une femme vient de s’entendre à Preston avec 3 oiseaux lâches. Tout s’est passé si vite qu’elle est montée et les a sortis alors j’ai demandé une photo, puis elle a proposé de prendre l’un de moi en tenant un et j’ai paniqué et j’ai dit oui.

Sur la photo capturée, l’utilisateur de Twitter est vu tenant l’un des oiseaux alors qu’il bat frénétiquement, la laissant émettre un sourire nerveux.

Le tweet aurait recueilli d’innombrables likes et retweets sur le site de micro-blogging. En plus de cela, les internautes ont donné une réponse mitigée à cet incident bizarre. Alors que l’un d’eux écrivait : « Vous devez respecter l’audace honnêtement », un autre a ajouté : « C’est le scénario de mes rêves, je suis obsédé.

Que pensez-vous de ce passager ?

