Une femme mexicaine âgée soigne des centaines de bébés colibris malades dans un appartement transformé en clinique

Il y a une dizaine d’années, Catia Lattouf a transformé son appartement de Mexico en une clinique de fortune pour soigner les malades et les bébés colibris.

Après avoir allaité son premier colibri, Lattouf a commencé à prendre plus de petits oiseaux alors que Mexico est pleine de menaces.

La femme de 73 ans a déclaré que s’occuper de centaines de colibris l’avait aidée à faire face à la mort de son mari en 2009, suivie de sa propre bataille contre le cancer.

Tenant doucement un bébé colibri entre ses mains, Catia Lattouf dit : « Bonjour, mignon petit bonhomme. Tu as très faim ? » C’est la plus récente patiente de son appartement dans un quartier toney de Mexico, où elle a soigné des centaines de petits oiseaux au cours de la dernière décennie.

Sous la caresse de Lattouf, l’oiseau se détend peu à peu, lui permettant de l’évaluer. Un jeune homme qui l’a sauvé après qu’il soit tombé d’un nid sur sa terrasse l’a regardé attentivement.

« C’est un colibri à large bec », a déclaré Lattouf, âgée de 73 ans, en déplaçant une pipette vers son bec. « Oh, maman, tu veux manger ! »

C’est souvent ainsi que se sont déroulées les journées de Lattouf depuis qu’elle a transformé son appartement du quartier Polanco de Mexico en une clinique pour colibris malades, blessés ou en bas âge, dont environ 60 volent actuellement.

Lattouf, qui a étudié la littérature française, est devenu une source de référence pour les amateurs d’oiseaux, amateurs et professionnels, à travers le Mexique et d’autres parties de l’Amérique latine.

Sa clinique improvisée soutient également des institutions plus formelles comme le campus Iztacala de l’Université nationale autonome du Mexique, qui lui réfère parfois des cas par manque de ressources, de temps et d’espace, a déclaré l’une de ses chercheuses, l’ornithologue María del Coro Arizmendi.

Arizmendi a déclaré qu’il y avait 22 espèces de colibris dans la capitale tentaculaire du Mexique, dont le colibri à large bec et le colibri bérylline sont les plus courants. Au Mexique, il existe quelque 57 espèces et environ 350 à travers les Amériques.

Avec des dizaines de petits oiseaux qui bourdonnaient au-dessus de sa tête, le long des murs et de la fenêtre de sa chambre, Lattouf a expliqué qu’elle avait commencé à s’occuper d’eux un an après avoir survécu au cancer du côlon en 2011. Cela a commencé avec un colibri qui avait un œil blessé par un autre oiseau.

Un ami vétérinaire l’a encouragée à essayer de l’aider. Elle l’a nommé Gucci d’après la marque de l’étui à lunettes dans lequel elle le gardait. L’oiseau est devenu son compagnon inséparable, se perchant sur son écran d’ordinateur pendant qu’elle travaillait.

« Cela m’a écrit une nouvelle vie », a-t-elle déclaré à propos des neuf mois que l’oiseau a vécus avec elle.

Cela a aidé Lattouf à sortir de la tristesse et de la solitude qu’elle avait vécues après la mort de son mari en 2009, suivie de son propre combat contre le cancer. Sa maladie l’avait poussée à vendre ses cinq boutiques haut de gamme pour se concentrer sur sa guérison.

Plus tard, des amis et des connaissances ont commencé à lui apporter plus de colibris. Elle a commencé à étudier comment mieux prendre soin des oiseaux qui sont originaires des Amériques et pèsent généralement un cinquième d’once ou moins et mesurent environ 4 à 5 pouces de long.

« La plupart viennent à moi en tant que bébés. Beaucoup viennent à moi brisés », a-t-elle déclaré.

Certains ont des blessures aux ailes après être entrés en collision avec des objets ou être tombés du nid. Certains ont des infections en buvant de l’eau contaminée provenant de mangeoires pour colibris, qui sont populaires dans la ville.

Depuis mai, la demande pour ses services a bondi. Quelqu’un a mis une vidéo sur son travail sur la plateforme sociale TikTok qui a été visionnée plus de 1,5 million de fois.

Lattouf dit qu’elle ne refuse jamais un oiseau. Avec sa collaboratrice Cecilia Santos, qu’elle appelle la «nounou colibri», ils s’occupent des oiseaux pendant de longues journées qui s’étendent de 5 heures du matin jusqu’à la nuit.

La plupart des colibris se trouvent dans la chambre où dort Lattouf. Ils y restent jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour voler et se nourrir. Puis elle les déplace dans une pièce voisine pour les préparer à être éventuellement libérés. Leur libération intervient dans une zone boisée du côté sud de la ville.

Beaucoup d’entre eux parviennent à retourner dans la nature, mais ceux qui meurent sous les soins de Lattouf sont enterrés près de son bâtiment entre de petites plantes.

La ville est remplie de menaces pour les colibris. Il y a les quiscales noirs élégants qui attaquent les oiseaux et détruisent leurs nids, ainsi que des projets de construction constants qui remplacent les jardins de fleurs par du béton.

Mais Lattouf reste optimiste et parie sur d’autres amoureux des oiseaux plantant plus de fleurs pour nourrir les grands pollinisateurs.

« Rien n’est garanti », a-t-elle déclaré. « Je crois que Dieu donne la vie et que Dieu la prend, mais nous faisons tout notre possible. »