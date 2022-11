Une femme meurt lors d’une randonnée dans le Zion Park de l’Utah, son mari hospitalisé

SPRINGDALE, Utah (AP) – Une femme est décédée et un homme a été secouru et soigné pour hypothermie après avoir été pris par un froid extrême lors d’une randonnée dans le parc national de Zion, dans l’Utah, ont déclaré des responsables.

Le couple marié effectuait une randonnée autorisée de 16 miles (25 kilomètres) à travers la zone du parc connue sous le nom de Narrows, a déclaré jeudi le National Park Service dans un communiqué.

La femme, 31 ans, et l’homme, 33 ans, n’ont pas été identifiés par le service des parcs.

L’équipe de recherche et de sauvetage du parc national de Zion a répondu mercredi matin après que les chauffeurs de la navette ont déclaré que les visiteurs avaient signalé un homme blessé et une femme inconsciente dans le Narrows, a indiqué le service du parc.

L’équipe de secours a trouvé l’homme sur un sentier aidé par d’autres randonneurs et l’a transporté au centre des opérations d’urgence de Zion pour y être soigné. Les sauveteurs se sont déplacés plus haut dans le Narrows et ont trouvé la femme près de la rivière Virgin. Ils ont administré une aide d’urgence mais ont déterminé que la femme était décédée, a indiqué le service du parc.

Le couple a commencé son voyage à travers les Narrows mardi. Ils se sont arrêtés à environ 1,5 miles (2,4 kilomètres) de l’extrémité nord de Riverside Walk, un sentier pavé. L’homme a déclaré aux sauveteurs qu’il était devenu “dangereusement froid” du jour au lendemain et qu’il avait présenté des symptômes compatibles avec l’hypothermie, a indiqué le service du parc.

Tôt mercredi matin, l’homme a demandé de l’aide et la femme est restée sur place. D’autres visiteurs ont administré la RCR à la femme avant l’arrivée de l’équipe de secours, a indiqué le service du parc.

Le bureau du shérif du comté de Washington, le bureau du médecin légiste de l’Utah et le service des parcs enquêtent sur la cause du décès de la femme.

The Associated Press