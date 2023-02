Une femme meurt en voiture pour Parathas après une soirée alcoolisée à Noida

Un projet de visite à Murthal pour des «parathas» à la suite d’une «fête de l’alcool» est devenu fatal pour une femme de 25 ans décédée après que la voiture à excès de vitesse dans laquelle elle voyageait avec cinq autres personnes a heurté le diviseur et s’est renversée à Noida samedi, a annoncé la police. .

Quatre des occupants ont été légèrement blessés tandis que l’un d’entre eux, qui conduisait le véhicule en état d’ébriété, a été grièvement blessé, mais tous sont déclarés hors de danger, a indiqué la police.

Murthal est un village du Sonipat de l’Haryana, à environ 100 km de Noida et célèbre pour ses dhabas 24h/24 et 7j/7.

Selon la police, l’incident s’est produit vers 00h30 sur la route surélevée près de Gijhod sous les limites du poste de police du secteur 24.

La victime a été identifiée comme étant Bhoomika Jaduan, originaire du district de Gwalior dans le Madhya Pradesh. Elle a travaillé dans une société de gestion privée ici.

Les blessés ont été identifiés comme étant Robin, Prabhash, Arpit, Abhishek et Shweta, tous dans la vingtaine, a indiqué la police.

“La berline avait six passagers, dont deux femmes, et semble avoir été en excès de vitesse. Le conducteur a perdu le contrôle et a heurté le séparateur sur le côté droit de la route. La victime était assise à l’arrière mais en raison de la collision, le la vitre de la voiture s’est cassée et elle a subi une grave blessure à la tête et est décédée sur le coup”, a ajouté le sous-commissaire de police (Noida) Ashutosh Dwivedi.

M. Dwivedi a déclaré que lorsque la police a parlé au conducteur de la voiture, il a déclaré que le véhicule roulait à une vitesse de 70 à 80 km/h, mais des preuves suggèrent que la vitesse n’était pas inférieure à 100 km/h.

Après que la voiture a heurté la cloison, elle a traîné sur environ 50 mètres avant de se renverser, a-t-il déclaré.

“C’était un groupe d’amis. Ils ont organisé une fête hier soir où ils ont bu. Ils avaient prévu de visiter Murthal où ils voulaient avoir des parathas. Cependant, la voiture a rencontré l’accident sur la route surélevée elle-même”, a déclaré le DCP supplémentaire. PTI.

La police a déclaré que le père de la femme était arrivé à Noida et déposerait une plainte et qu’en conséquence, un FIR serait déposé dans l’affaire pour engager des poursuites judiciaires.

“Il s’agit apparemment d’un cas de négligence au volant et des poursuites judiciaires seraient engagées contre le conducteur”, a déclaré M. Dwivedi.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)