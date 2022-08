Une femme meurt devant des milliers de vacanciers sur une plage britannique bondée après avoir été tirée d’une mer agitée

UNE FEMME est décédée devant des milliers de vacanciers après avoir été traînée inconsciente hors de la mer.

Une opération de sauvetage majeure a été lancée jeudi vers 16 heures après que deux personnes se soient retrouvées en difficulté en «grande mer» à Perranporth, Cornwall.

La femme est décédée devant des milliers de vacanciers sur la plage de Perranporth, en Cornouailles Crédit : Apex

L’Agence maritime et des garde-côtes, MCA, a déclaré qu’une personne était revenue à terre dans la station balnéaire populaire et que des tentatives avaient été faites pour réanimer la seconde après avoir été secourue.

Un porte-parole du MCA a déclaré: “Jeudi vers 16 heures, HM Coastguard a reçu un appel au 999 signalant deux personnes en difficulté dans l’eau à Droskyn, Perranporth.

“Les sauveteurs de la RNLI de Perranporth et l’équipe de sauvetage des garde-côtes de St Agnes ont été envoyés pour aider avec l’hélicoptère des garde-côtes de Newquay et l’ambulance aérienne.

“Le service d’ambulance du sud-ouest et la police du Devon et de Cornwall ont également été envoyés pour aider.

“Une personne s’est auto-récupérée sur le rivage.

“Une femme a été récupérée de l’eau par des sauveteurs.

“La RCR a été administrée, mais ils ont été déclarés décédés par un ambulancier lors de l’incident.”

Des sauveteurs RNLI de Perranporth, l’équipe de sauvetage des garde-côtes de St Agnes, l’hélicoptère des garde-côtes de Newquay, une ambulance aérienne et la police du Devon et de Cornwall étaient également présents.

Un porte-parole du Perranporth Surf Life Saving Club a déclaré que ses membres étaient impliqués.

Ils ont déclaré: “Nos pensées vont à la famille de la jeune femme qui a tragiquement perdu la vie en grande mer au large de Droskyn Steps.

“Plusieurs de nos jeunes travaillant comme sauveteurs professionnels RNLI et HM Coastguard ont été impliqués dans l’incident avec HEMS,

L’ambulance et la police du Devon et de Cornwall travaillent incroyablement dur pour sauver une vie dans des conditions de mer difficiles et sur terre.

“Malheureusement, ce ne devait pas être le cas.

“Nous sommes incroyablement fiers de leurs efforts et savons à quel point ces incidents peuvent être traumatisants pour toutes les personnes impliquées.”

Quelqu’un qui a été témoin de l’incident a déclaré: “J’étais sur la plage avec ma famille aujourd’hui lorsque cet incident s’est produit.

“De toute évidence, les hélicoptères des garde-côtes attirent toujours l’attention et la plage était extrêmement occupée avec des milliers de personnes profitant de ce qui était une journée d’été parfaite.

“C’était une chose horrible à voir malgré ce qui était évidemment un effort incroyable de la part de tous les services d’urgence et de secours impliqués et aussi d’un grand nombre de membres du public.

“Nos pensées vont à toutes les personnes impliquées et même si je n’entrerai pas dans les détails, c’était tout à fait déchirant et extrêmement bouleversant.

“Nos garde-côtes, sauveteurs et services d’urgence sont vraiment incroyables.”

Un autre a ajouté: “J’ai vu cela se dérouler cet après-midi – voir des secouristes et des sauveteurs faire la RCR – très bouleversant à voir.

“Le cœur de ma famille va à la personne impliquée et à sa famille.”

Et un autre témoin oculaire choqué a déclaré: “Je viens de rentrer de la plage de Perranporth où nous avons vu la chose la plus horrible se dérouler sous nos yeux.

“Tenez bien vos enfants et passez tout votre temps avec les personnes qui vous sont chères et oubliez le reste.

“Il y a certaines images qui resteront avec moi pour toujours.

“Navré.”