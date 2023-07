Une femme meurt des suites de ses blessures lors d’une bagarre entre Palmeiras et Flamengo

Une Brésilienne de 23 ans est décédée lundi, deux jours après avoir été frappée au cou par une bouteille de bière lors d’une rixe entre des supporters de Palmeiras et de Flamengo.

La police a déclaré qu’un suspect de 26 ans avait été arrêté en lien avec la mort de Gabriela Anelli, une partisane de Palmeiras.

Anelli a été blessée alors qu’elle tentait d’entrer dans le stade Allianz Parque de Sao Paulo pour le match de championnat du Brésil samedi. Palmeiras et Flamengo ont fait match nul 1-1.

Palmeiras a déclaré sur ses réseaux sociaux que les Brésiliens « ne peuvent pas accepter qu’une femme de 23 ans soit victime de barbarie dans un lieu qui devrait être réservé au divertissement ». Le club a exhorté les autorités à enquêter sur l’affaire car elle « nuit à l’image du football brésilien ».

Un incident distinct a eu lieu dans une autre zone du même stade peu de temps avant qu’Anelli ne soit blessé et a forcé l’arbitre à arrêter le jeu à deux reprises afin que les gaz lacrymogènes utilisés par la police puissent être dissipés.

Ednaldo Rodrigues, président de la Confédération brésilienne de football, a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait avec les autorités « pour éviter que des épisodes criminels et tristes comme celui-ci ne se reproduisent ».

« Comme dans la question du racisme, il suffit [of violence] », a déclaré Rodrigues. « Le football est une question de passion et non un lieu où des criminels infiltrés agissent avec violence. »

La prochaine manche du championnat brésilien mettra en scène une minute de silence à la mémoire d’Anelli.