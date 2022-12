Une femme meurt après qu’une “vague scélérate” ait frappé un bateau de croisière | Nouvelles du monde

Une femme est décédée et quatre personnes ont été blessées après qu’une “vague scélérate” a frappé un bateau de croisière dans l’Atlantique.

Le Viking Polaris naviguait vers la station balnéaire argentine d’Ushuaia dans le cadre de sa croisière Antarctique Explorer lorsque la vague a frappé mercredi à 22h40, heure locale.

L’agence de voyages a déclaré que le navire “a subi des dommages limités” et est arrivé à Ushuaia, à 1 926 miles au sud de Buenos Aires, sans plus de problèmes l’après-midi suivant.

Un porte-parole a ajouté: “C’est avec une grande tristesse que nous avons confirmé qu’un invité est décédé à la suite de l’incident.

“Nous avons informé la famille de l’invité et partagé nos plus sincères condoléances.”

Selon l’Associated Press, les autorités argentines ont déclaré que la passagère était une Américaine de 62 ans.

Elle avait été frappée par des éclats de verre lorsque la vague avait brisé les vitres de la cabine.

Les quatre passagers blessés ont été soignés par le personnel médical du navire.

Viking l’a qualifié d ‘”incident de vague scélérate” et une enquête a été ouverte sur ce qui s’est passé.

Les vagues scélérates sont généralement définies comme des vagues qui sont deux fois la hauteur significative des vagues de la zone.

La hauteur significative des vagues est la moyenne du tiers des vagues les plus élevées – une vague scélérate est donc beaucoup plus grosse que les autres.

Cité dans National Geographic, le chercheur Tim Janssen a déclaré que l’un des meilleurs exemples est la vague du Nouvel An de 1995, lorsqu’une vague de 26 mètres a frappé une plate-forme pétrolière en mer du Nord au large de la Norvège.

Viking a annulé le prochain départ prévu du navire – l’itinéraire de l’Antarctique Explorer du 5 au 17 décembre, et a déclaré qu’il travaillait avec l’équipage et les passagers de la croisière concernée pour les aider à organiser leur voyage.

Le Viking Polaris, un navire doté d’installations de luxe et lancé plus tôt cette année, a une capacité de 378 passagers et 256 membres d’équipage.