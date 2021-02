Une femme meurt après l’effondrement d’une maison à Bury

Le corps d’une femme de 61 ans a été retrouvé après l’effondrement d’une maison.

La police du Grand Manchester a déclaré que des agents avaient été appelés pour signaler qu’une maison s’était effondrée à Ramsbottom, à Bury, juste avant 21h30 mercredi.

Une femme a été déclarée morte sur les lieux et une autre femme et un enfant ont été transportés à l’hôpital avec des blessures mineures, a indiqué la police.

Cinq propriétés, à East View à Summerseat, ont été évacuées par mesure de précaution et trois personnes ont été soignées sur les lieux pour des blessures mineures.

Un porte-parole de la police a déclaré: « Des enquêtes sont en cours pour établir les circonstances de cet incident ».

Une enquête conjointe est menée par la police, le service d’incendie et de secours du Grand Manchester et les autorités locales de Bury.

Les habitants ont rapporté avoir entendu une explosion juste avant 21h30 mercredi soir et des ingénieurs gaziers étaient sur les lieux jeudi matin au milieu d’affirmations selon lesquelles il y avait une forte odeur de gaz dans l’air.

Un porte-parole du service d’incendie du Grand Manchester: a déclaré: «Nous avons envoyé trois camions de pompiers et deux unités d’intervention technique. Nous avons également obtenu les chiens de recherche et de sauvetage du service d’incendie et de sauvetage du Lancashire.

« Les équipes de pompiers ont travaillé pour éteindre certaines poches d’incendie. Deux blessés ont été transportés à l’hôpital par le NWAS et deux autres ont été contrôlés sur les lieux. Nous sommes à un camion de pompiers ce matin pour éteindre les poches d’incendie restantes. »

S’exprimant près des lieux de l’effondrement de la maison à Summerseat, à Bury, le directeur de la surveillance des pompiers, Steve Wilcock, a déclaré: «Les équipes ont répondu hier soir aux informations faisant état d’une propriété effondrée à Summerseat et aux rapports de victimes.

«Nous avons assisté et rapidement localisé une femme qui a malheureusement été déclarée morte.

«En cette période tragique, nous voulons simplement offrir nos condoléances à la famille et aux amis impliqués.

« Summerseat est une communauté très, très soudée. C’était évident hier soir et certainement aujourd’hui que les communautés se sont réunies pour s’entraider. »

Il a déclaré que les équipes resteraient sur les lieux pendant les deux prochains jours et travaillaient pour ramener les gens chez eux.

L’inspecteur en chef Jamie Collins de la police du Grand Manchester a déclaré que la femme décédée dans l’effondrement de la maison avait 61 ans.

Il a déclaré: « Nous pensons savoir qui elle est sur la base de cette adresse et des premières demandes de renseignements. »

Il a déclaré que 30 maisons environnantes avaient été initialement évacuées mais que tous les résidents, à l’exception de ceux vivant sur la même route que la maison effondrée, avaient été autorisés à retourner dans leurs propriétés.

Une enquête avec les pompiers, Cadent Gas et les partenaires des autorités locales était en cours et l’approvisionnement en gaz avait été isolé, a-t-il déclaré.