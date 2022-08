Une femme meurt après avoir «glissé du siège» et chuté de 26 pieds des montagnes russes | Nouvelles du monde

Une femme est décédée après avoir chuté de 26 pieds d’une montagne russe en Allemagne.

L’homme de 57 ans, qui n’a pas été nommé, est tombé de la balade dans le parc animalier et de loisirs Klotti à Klotten, en Allemagne, vers 16h30 dimanche.

Le parquet de Coblence a indiqué lundi que la femme, originaire de Sankt Wendel, “avait glissé de son siège avant de tomber d’une hauteur d’environ huit mètres”.

Il a déclaré que le sauvetage avait été rendu difficile par le terrain accidenté autour du manège.

La femme a été déclarée morte sur les lieux.

La police enquêtait pour savoir si le trajet “était le résultat de la faute d’un tiers”, a rapporté le journal Bild.

Il a déclaré que les enquêteurs s’efforçaient d’établir la cause du décès et que des experts en ingénierie avaient été appelés pour examiner les montagnes russes et la voiture qu’elle conduisait.

Cependant, le parquet a déclaré “qu’il n’y a actuellement aucun soupçon initial de comportement criminel”.

Le parc a fermé lundi suite à l’accident.

Dans un communiqué publié dimanche, un porte-parole a déclaré: “Nous aimerions saisir cette occasion pour exprimer notre plus profonde sympathie à la famille, aux proches et aux amis.

“Notre équipe KLOTTI est toujours choquée et stupéfaite.”

Lundi, un autre communiqué a annoncé que le parc rouvrirait mardi.

“Les autorités enquêtent toujours sur la façon dont l’accident s’est produit”, a déclaré un porte-parole. Ils ont déclaré que les enquêtes sur place étaient terminées et que les montagnes russes avaient été autorisées à être remises en service.

Mais ils le faisaient à nouveau vérifier “par précaution” par des responsables de l’Association allemande d’inspection technique et, à ce titre, il restera temporairement fermé.

Le communiqué ajoute : “Nous sommes toujours très touchés et il nous sera difficile de reprendre la vie de tous les jours. Nos pensées vont aux proches, nous leur souhaitons beaucoup de force et de confiance en ces temps difficiles”.

Le site Web du parc décrit les montagnes russes comme n’étant “pas pour les timides”.

Il ajoute : « Plein de virages, de pente maximale et jusqu’à 60 kilomètres à l’heure, il peut vous couper le souffle et votre cœur quitter sa place habituelle.