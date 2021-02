Une femme meurt après avoir été abattue au Myanmar après le coup d’État

Une jeune femme qui a reçu une balle dans la tête par la police lors d’une manifestation la semaine dernière contre la prise de pouvoir par l’armée au Myanmar est décédée vendredi matin, a déclaré son frère.

Mya Thwet Thwet Khine a été abattu lors d’une manifestation dans la capitale Naypyitaw le 9 février.

Elle avait été réanimée dans un hôpital avec ce que les médecins avaient dit qu’il n’y avait aucune chance de guérison.

La vidéo de la fusillade l’a montrée s’abritant des canons à eau et tombant soudainement au sol après qu’une balle a pénétré un casque de moto qu’elle portait.

La femme est la première mort confirmée parmi les manifestants qui ont affronté les forces de sécurité après la prise du pouvoir par une junte le 1er février, détenant des dirigeants élus du Myanmar et empêchant le Parlement de se réunir.

Les gouvernements américain et britannique ont imposé de nouvelles sanctions, et d’autres gouvernements et les Nations Unies ont appelé au rétablissement de l’administration d’Aung San Suu Kyi.