Une femme met en lumière le respect des enfants qui ne sont ni en haut ni en bas

Il est facile pour la société de commenter les enfants qui sont moyens dans tous les domaines, que ce soit les études ou le sport. Mais demandez à leurs parents à quel point ils se sentent dégradants pour leur enfant simplement parce qu’il ne correspond pas à la mesure de «l’intelligence» de la société. Les gens parlent de l’augmentation des cas de dépression, mais omettent de rétrospecter leurs actions qui pourraient obliger un enfant innocent à souffrir d’un tel état de deuil. Il est temps que les parents comprennent qu’il est normal qu’un enfant soit médiocre et ne le compare pas aux meilleurs. Il est temps que « nous » ne nous contentions pas de blablater, mais que nous croyions que « tous les doigts ne sont pas identiques ».

L’utilisateur de Twitter, le professeur Sumathi, a décrit à juste titre ce que c’est que d’être une “mère d’un enfant moyen”. Elle a souligné chaque détail de la façon dont son enfant est perçu dans la société mais passe «inaperçu» car ni «en haut ni en bas». Elle a dit: “Les gens ne remarquent pas son doux sourire, ses conversations amusantes, ses câlins serrés, sa personnalité amicale, son comportement aimable, ses manières douces, sa nature serviable parce qu’il est JUSTE un enfant moyen.”

Mère d’un enfant moyen : Oui, vous avez bien lu. Je suis la mère d’un enfant moyen. Par moyenne, je veux simplement dire que mon enfant est l’apprenant moyen, moyen dans les notes, moyen dans les sports et dans les activités parascolaires. Qu’est-ce qu’il a de spécial alors ? 1/10 — Professeur Sumathi (@ProfSumathi) 29 janvier 2023

Les gens ne remarquent pas son doux sourire, ses conversations amusantes, ses câlins serrés, sa personnalité amicale, son comportement aimable, ses manières douces, sa nature serviable parce qu’il n’est JUSTE qu’un enfant moyen.4/10— Prof Sumathi (@ProfSumathi) 29 janvier 2023

L’école, la société célèbre les enfants qui sont les meilleurs buteurs ou bons dans les sports et les activités parascolaires, ce qu’ils devraient à juste titre. Au milieu de tout cela, mon enfant moyen qui est spectateur et encourage ses amis de tout son cœur passe inaperçu. 5/10— Professeur Sumathi (@ProfSumathi) 29 janvier 2023

Son amour pour le sport (même lorsqu’il sait qu’il ne sera pas sélectionné pour l’équipe de l’école), son amour pour la musique (même s’il sait qu’il ne sera pas sélectionné pour la chorale de l’école) ne diminue jamais. Il fait tout cela pour en profiter plutôt que pour concourir. 6/10— Professeur Sumathi (@ProfSumathi) 29 janvier 2023

Elle a en outre fait remarquer à quel point son enfant avait hâte de pratiquer le sport et la musique même après avoir su qu’il ne pourrait jamais y participer. Comment son retard aux examens lui a souvent fait perdre son sang-froid pour comprendre qu’il est plus important d’être respectueux, peu importe l’âge et l’intelligence ! «Suis-je une mère qui n’est pas stricte avec lui pour ne pas avoir marqué au sommet. Oui, je suis stricte dans une certaine mesure et j’ai perdu mon sang-froid plusieurs fois dans le passé. Ses mots m’ont transpercé lorsque mon fils de 11 ans a demandé : “Maman, tu ne me respectes pas” ?” elle a révélé.

Parlant plus loin de son enfant rêvant de parcourir le monde, d’essayer différentes cuisines, de rencontrer de nouvelles personnes ; Le professeur Sumathi a mentionné à quel point elle est sûre que son enfant grandira pour devenir une meilleure personne qui répandra la joie et la joie à tout le monde, comme il le fait maintenant. Enfin, elle a publié un message qui disait : ” Remarquez l’enfant moyen. Tout ce que l’enfant veut, c’est un sourire ou un mot gentil de nous, les adultes, pour être simplement lui-même pour lui donner l’assurance de faire confiance au monde. Chaque enfant est différent, tout comme chaque style parental.

Mon enfant moyen parle de parcourir le monde, de rencontrer de nouvelles personnes et de manger différentes cuisines. Mon enfant moyen pourrait ou non devenir médecin, astronaute, scientifique. Mais, il est sûr de devenir une bonne personne, qui répandra la joie9/0— Prof Sumathi (@ProfSumathi) 29 janvier 2023

Dernier point mais non le moindre : remarquez l’enfant moyen. Tout ce que l’enfant veut, c’est un sourire ou un mot gentil de nous adultes pour être simplement lui-même pour lui donner l’assurance de faire confiance au mondeChaque enfant est différent, chaque style parental l’est aussi 🙏10/10 — Professeur Sumathi (@ProfSumathi) 29 janvier 2023

Le fil Twitter a attiré l’attention de nombreuses personnes qui ont félicité la femme pour sa position puissante et ses paroles inspirantes auxquelles il faut penser dans ce monde compétitif. Elle a lancé avec optimisme un message pour chaque parent et chaque enfant qui « prend du retard » dans la course effrénée qui domine le monde matérialiste d’aujourd’hui. « Quel fil merveilleux ! Incroyablement honnête et facile à adopter », a lu un commentaire appréciant sur le site de micro-blogging.

