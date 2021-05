Une femme met des autocollants de son visage sur PlayStation pour enseigner une leçon au fiancé accro à Call of Duty

Dans un acte de douce vengeance sur son fiancé gamer, une femme de 25 ans a collé des photos de son visage sur sa PlayStation « pour s’assurer qu’elle est toujours dans son esprit. » Siobhan Giles de Washington, Tyne and Wear, en avait marre de son fiancé Sam Baddams, 28 ans, jouant à Call of Duty toute la journée, alors elle a décidé de lui faire une blague en couvrant sa manette et sa console avec des autocollants en vinyle sur son visage.

Le vendeur a dit LADbibleson fiancé est toujours sur sa PlayStation qu’elle décrit comme «sa fierté et sa joie» et «son premier-né». Pour s’assurer «qu’elle est toujours dans son esprit», elle a commandé des autocollants en vinyle sur eBay et s’est faufilé dans sa salle de jeux où elle a rapidement terminé son acte de défiguration.

Inquiète, l’employée des services à la clientèle craignait que son autre moitié ne la surprenne en flagrant délit, elle s’est faufilée dans la salle de jeux, a débranché sa PlayStation et a agi rapidement en collant ces autocollants dessus. Elle explique à quel point ils avaient l’air «bons et réels», mais en même temps craignait que Sam ne se retourne en voyant cela.

Elle craignait qu’il ne pense qu’elle l’avait ruiné ou «la tuera absolument pour avoir fait ça», mais la réaction de Sam était tout le contraire et il prit la blague de bonne humeur.

Sam a dit Le soleil il a trouvé cela hilarant et n’était pas du tout surpris car Siobhan «fait toujours des blagues comme celle-ci». Il a admis que ses amis l’avaient «torturé» et «se moquaient de la tête». Ils l’ont félicitée pendant qu’il «faisait rire».

Malgré ses efforts, Sam ne veut pas réduire son temps de jeu, mais maintenant il aura «le visage de Siobhan qui le regarde» et prévoit de lui répondre le jour de son anniversaire imminent. Sa configuration de jeu donne maintenant l’impression «elle le regarde directement» et le texte «toujours à l’observation» sur la télécommande donne l’impression «comme si elle l’était vraiment».

Siobhan a trouvé hilarant la façon dont il a été «déchiré par tous ses amis et se moque d’elle-même». Le couple essaie d’avoir un bébé et la salle de jeux sera transformée en crèche, à laquelle Siobhan a déclaré que Sam pourrait «profiter de la pièce ces derniers mois avec son visage dedans».

