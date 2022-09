“Robert n’a jamais été malade un seul jour de sa vie”, dit-elle dans une interview. «Il a skié et nagé, et à bien des égards, nous étions ensemble dans la fleur de l’âge. Quand il a été diagnostiqué pour la première fois, nous ne savions même pas ce qu’il avait. Le mot à la mode était qu’il souffrait d’une maladie sanguine rare, pas d’un cancer.

Pour Carter, Altman et leurs enfants, Jessica et James, tout a changé en 2017, lorsque Altman a reçu un diagnostic de myélofibrose, un trouble rare de la moelle osseuse – environ un cas est signalé pour 100 000 Américains chaque année – qui a été découvert lors d’analyses sanguines de routine.

“Comme je l’ai souvent dit, si vous étiez un ami de Robert, vous étiez l’une des personnes les plus chanceuses du monde”, déclare Carter, l’auteur-compositeur-interprète et acteur le plus connu pour son rôle de Wonder Woman dans la série télévisée des années 1970. , qui a épousé Altman, un avocat, en 1984.

On a dit à la famille d’attendre et de voir si la maladie s’aggraverait, ce qu’elle a fait, malheureusement, au moment exact où COVID-19 a frappé.

Cette maladie peut évoluer de la myélofibrose à la leucémie myéloïde aiguë secondaire (sAML), un cancer du sang rare, explique Michael Caligiuri, MD, chercheur de premier plan en immunologie, lymphome et leucémie et président du City of Hope National Medical Center, l’un des plus grands organisations de recherche et de traitement du cancer aux États-Unis

“Cette maladie est chronique et évolue lentement, mais lorsqu’elle évolue de manière plus aiguë vers une forme de leucémie, elle peut progresser rapidement”, dit-il.

À la phase aiguë, il n’y a pas grand-chose à faire pour le patient.

“Cela devient vraiment une situation de vie ou de mort”, dit-il. “Vous voulez espérer le meilleur, mais il faut s’attendre au pire en essayant de préparer le patient et la famille à ce qui peut arriver afin qu’ils puissent commencer à mettre de l’ordre psychologiquement et légalement dans la vie de la personne. ”