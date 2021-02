Une femme mendiant frappe un enfant à la tête dans le métro de New York alors que la criminalité monte en flèche

Un mendiant a blessé samedi un garçon de deux ans dans le métro de New York, le dernier incident violent affectant le système de transport en commun.

L’attaque s’est produite samedi après-midi vers 15 heures dans un train C en direction du nord à Manhattan.

Le New York Post rapporte que le train se trouvait à West 116th Street et Douglas Boulevard lorsque la mendiante a approché une mère et son garçon, qui étaient assis dans le train, pour demander de l’argent.

Lorsque le mendiant s’est approché trop près, la mère a demandé: «Pouvez-vous s’il vous plaît rester à 6 pieds de distance?

Le mendiant, qui n’a pas été identifié, n’a pas tenu compte de cette demande et a marché sur le pied gauche de la femme.

«Pourquoi m’as-tu marché dessus? demanda la mère, avant que le mendiant ne commence à lancer des coups de poing, se connectant au moins une fois avec le tout-petit.

Le tout-petit a été laissé avec des blessures visibles au visage et à l’oreille.

L’attaque n’a pris fin que lorsqu’un témoin a retiré le suspect de la mère et de l’enfant.

Une ambulance a transporté le garçon au mont Sinaï-Saint-Luc et il a ensuite été libéré.

Le suspect, quant à lui, a pu s’enfuir lorsque le train a atteint la gare suivante. Elle est décrite comme étant dans la quarantaine, lourde avec un tatouage au cou et un buzzcut. Elle portait un sweat à capuche gris, un jean délavé, des bottes et un masque blanc.

PIX11 rapporte que ce n’était pas la seule attaque de métro à Harlem au cours du week-end.

Dimanche, un homme de 32 ans a été attaqué dans un train 2 en direction nord, près de la 110th Street et de l’arrêt Lenox.

Il y a eu une forte augmentation de la violence dans le métro au cours du dernier mois à New York

L’homme a subi de légères lacérations aux extrémités. Le suspect de cette attaque, un homme en vêtements sombres, a également échappé à l’arrestation.

Les attaques surviennent au milieu d’un pic de violence dans le métro au cours des dernières semaines pour la ville de New York.

Un slasher de 21 ans a été accusé d’avoir tué deux sans-abri dans le train A plus tôt en février et est détenu sans caution.

Rigoberto Lopez est également accusé de tentative de meurtre après avoir massacré deux autres personnes au cours de sa frénésie meurtrière.

Les travailleurs du transport en commun demandent une reprise de l’horaire de métro de 24 heures, qui a été suspendu en mai pour permettre le nettoyage des stations en raison de la pandémie de coronavirus.

Les employés prétendent que les heures de nuit lorsque le métro ne fonctionne pas actuellement sont devenues dangereuses.

La MTA affirme que cinq travailleurs du métro ont été agressés pendant la nuit lorsque les trains sont fermés.

Depuis août, il y a eu près de 300 allégations de harcèlement contre des travailleurs du métro.

Deux heures supplémentaires sont actuellement ajoutées au fonctionnement du système, bien que deux heures resteront sans service de 2 h à 4 h chaque nuit pour le nettoyage.

Le MTA a récemment demandé le déploiement de 1 500 agents supplémentaires dans le système de métro du NYPD.

Au lieu de cela, le NYPD en a envoyé moins de la moitié mardi, ajoutant 644 policiers aux stations de métro.

Le système de transport en commun a beaucoup souffert depuis le début de la pandémie, le nombre d’usagers ayant diminué d’environ 90%, car les gens travaillent plus souvent à domicile.