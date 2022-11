Une femme “mariée” à Rag Doll dit que sa relation “s’accroche à un fil” après qu’il l’a “trompée”

Dans un incident bizarre, une femme qui “a épousé” une poupée de chiffon a maintenant affirmé que leur relation “ne tenait qu’à un fil” car son mari artisanal l’aurait trompée. Selon un rapport de LadBible, la femme de 37 ans est identifiée comme étant Meirivone Rocha Moraes, qui se prépare à célébrer son premier anniversaire de mariage avec la poupée de chiffon, à savoir Marcelo. Moraes aurait révélé qu’elle avait le cœur brisé en accusant son mari de s’être faufilé dans un motel avec une autre femme, un incident dont elle aurait été témoin par l’un de ses amis.

La poupée de chiffon a été créée par la mère de la femme après que Moraes se soit constamment plainte de sa vie de célibataire et de n’avoir aucun partenaire avec qui danser. Lors d’un mariage inhabituel, la femme s’est mariée avec la poupée de chiffon en décembre 2021. L’événement bizarre aurait réuni environ 250 invités. Peu de temps après le mariage, Moraes a annoncé la “naissance de sa poupée-bébé”, à savoir Marcelinho, dont “l’accouchement à domicile” a été aidé par un médecin et une infirmière, a-t-elle affirmé.

Moraes, qui réside au Brésil, s’est rendue sur Tik Tok pour révéler que le couple dormait dans des chambres séparées depuis qu’elle avait découvert l’adultère de son mari. Selon la femme de 37 ans, c’est l’un de ses amis qui a vu Marcelo se faufiler dans un motel alors qu’elle a été hospitalisée pendant trois jours avec son fils à cause d’un virus. “Je l’ai appris par une amie qui m’a dit qu’elle avait vu Marcelo entrer dans un motel avec une autre femme alors que j’étais hospitalisée trois nuits et trois jours avec Marcelinho, notre fils, qui avait un virus”, a-t-elle déclaré.

Au départ, la femme pensait que son amie mentait jusqu’à ce qu’elle fouine dans le téléphone portable de Marcelo et trouve des preuves de l’infidélité. Cela a donné lieu à une vive dispute entre les deux, poussant le mari à tout nier. Elle a poursuivi: “Au début, je pensais qu’elle mentait, mais ensuite j’ai commencé à regarder dans son téléphone et j’ai vu les conversations, ce qui m’a fait comprendre qu’il trichait. Il a continué à tout nier et a dit qu’il m’aimait beaucoup, en plus de demander pardon et de pleurer beaucoup.

La vilaine dispute a fait pleurer son fils-poupée et avoir peur de ses parents. Moraes a déclaré qu’elle devait avoir une conversation claire avec son mari alors que leur enfant grandissait et qu’elle ne pouvait pas se résoudre à le séparer de leurs enfants. Si l’on en croit le rapport, alors la femme a décidé de jeter Marcelo hors de la maison, mais la pensée du bébé Marcelo est ce qui l’a incitée à ne pas agir en conséquence.

