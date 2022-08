Une femme marche sur la plage à Saree, se démarque de la foule

“Quand vous êtes à Rome, faites comme les Romains” est un dicton très populaire qui signifie que lorsque vous allez sur un autre territoire, adaptez-vous à leur mode de vie pour vous faciliter la vie. Les gens choisissent leurs tenues et changent leurs habitudes en fonction de l’endroit qu’ils s’apprêtent à visiter. Le but est de se mêler et de s’amuser comme ils le font. Vivre différents modes de vie est quelque chose que les gens apprécient.

Mais certains aiment représenter leur culture partout où ils vont. Au lieu de se mêler au groupe de personnes, ils aiment se démarquer et piquer l’intérêt de tout le monde. Une femme de la deuxième catégorie a fait quelque chose de similaire et a porté un sari sur une plage où l’on ne voit que des femmes en bikini autour d’elle.

La vidéo de 8 secondes a été partagée sur Twitter par une Rishika Gurjar le matin du 22 août. La vidéo montrait une femme indienne marchant sur une plage en sari avec son voile sur la tête. La partie la plus amusante – la plage n’est pas en Inde. Cela peut être compris en regardant les gens autour d’elle.

Mais partir en voyage à l’extérieur du pays et visiter une plage là-bas dans une tenue commune aux gens là-bas, c’est normal. Cependant, la femme dans la vidéo a défié toutes les probabilités et a marché sur la plage dans un beau sari rouge tandis que les femmes autour d’elle marchaient en bikini.

Avec en toile de fond une chanson de Bollywood, la vidéo était sous-titrée en hindi traduit par – “Hey Auntie! Où es-tu arrivé ? Il compte actuellement plus de 96 000 vues et plus de 4 600 likes. Les gens dans les commentaires l’ont félicitée pour avoir créé sa propre identité parmi un groupe de roturiers.

