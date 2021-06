Une femme marchant sur la côte britannique a dû être secourue à seulement trois milles après avoir été coupée par la mer

Une FEMME marchant le long des côtes britanniques a été coupée par la mer et a dû être secourue après seulement trois milles.

La jeune femme de 28 ans s’est bêtement dirigée vers une plage de rochers sous des falaises de 800 pieds lorsqu’elle est partie mardi.

Elle avait divergé de la route du South West Coast Path

Elle s’est retrouvée bloquée par la marée et a appelé le 999.

Un canot de sauvetage bénévole s’est précipité vers les falaises et le membre d’équipage Karla Thresher a nagé à terre pour aider la femme à bord.

Elle a été secouée mais indemne après le sauvetage dramatique près de Minehead, Somerset.

Un porte-parole du RNLI a déclaré que la femme, de Coventry, avait tenté la route du South West Coast Path qui parcourt 630 milles jusqu’à Poole, dans le Dorset.

Il a ajouté: « Son aventure prévue de marcher tout le long de la côte britannique s’est arrêtée imprévue après trois milles.

« Au lieu de suivre la route officielle, elle a tenté le premier tour vers Porlock le long d’une plage de rochers et à un mile de Hurlestone Point, elle a trouvé la marée qui lui a coupé l’avance et la retraite. »

Le randonneur a été secoué mais indemne après le sauvetage dramatique (stock photo) Crédit : Getty

Phil Sanderson, qui dirige le canot de sauvetage de classe D, a déclaré : « Elle portait un énorme sac à dos. Comment elle a réussi à aller si loin, je n’en ai aucune idée.

« Il vaut mieux éviter cette portion de rivage, à moins que vous ne la connaissiez bien.

« La marée monte jusqu’aux falaises par endroits et il n’y a que deux endroits où il est possible de grimper – et seulement si vous êtes assez en forme. »