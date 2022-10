Une femme malvoyante de Vernon reçoit des conseils de chiens – Kelowna Capital News

La visite de Nina Steyn avec Doc et d’autres pratiquants à quatre pattes pourrait être ce que le médecin a ordonné.

Steyn est un élève de 17 ans de la Vernon Christian School de 12e année qui, en juin 2022, est devenu le premier Canadien à fréquenter le camp GDB de Guide Dogs For the Blind à Sandy, Oregon, près de Portland.

Elle souffre de la maladie de Stargardt, une maladie oculaire génétique rare qui survient lorsque des matières grasses s’accumulent sur la petite partie de la rétine nécessaire à une vision centrale nette. C’est la même affliction subie par le skieur alpin paralympien de Lumby Logan Leach, 19 ans.

Steyn est allé au camp à la fin du mois de juin, impatient d’acquérir une expérience pratique avec un chien-guide et de rencontrer d’autres adolescents qui vivent les mêmes expériences avec une perte de vision.

“J’ai postulé en ligne pour participer au camp”, a déclaré Steyn. « Ils semblaient plutôt excités d’avoir un Canadien parmi eux. Et c’était super. Il y avait beaucoup de traînées avec les gens et avec les chiens.

Au Camp GDB, les participants explorent la camaraderie, l’indépendance et la responsabilité d’avoir un chien-guide.

Les participants reçoivent une formation pratique sur les chiens-guides en mettant l’accent sur la compréhension des compétences spécifiques d’orientation et de mobilité requises pour être un bon maître-chien-guide, ainsi que sur la forme physique et l’endurance nécessaires pour voyager avec un chien-guide.

« Le premier jour, nous nous sommes entraînés à promener le chien avec un dresseur. Le dresseur tenait le harnais du chien et nous nous entraînions aux commandes, en nous mettant au travail avec le chien », a déclaré Steyn, en partenariat avec Doc, un laboratoire noir. Le camp est plein de laboratoires noirs et de golden retrievers.

La troisième nuit du camp, Steyn a pu faire une soirée pyjama avec Doc.

“Nous avons appris à toiletter les chiens, à les nourrir et à apprendre la responsabilité de prendre soin d’eux”, a déclaré Steyn. “C’était plus pour aider à réfléchir sur les chiens-guides et comment et si nous voulions continuer à avoir un chien-guide. C’était pour nous aider à prendre une décision éclairée.

Alors qu’elle aurait aimé pouvoir ramener Doc à la maison dans le nord de l’Okanagan – ce qui aurait été au grand dam de Rosie, l’animal de compagnie de Steyn en résidence West Highland White Terrier, ou Westie – Steyn pense qu’elle est à un an ou deux d’avoir un chien-guide, voulant attendre d’être à l’université.

Jane Flower est la spécialiste de la sensibilisation des jeunes de Chiens-guides pour les aveugles. Elle a dit que son organisation fournit des services aux personnes aux États-Unis et au Canada, et que Steyn a été le premier Canadien à postuler pour participer au camp.

“Pour les participants et les parents, le Camp GDB est une expérience formidable”, a déclaré Flower. “Surtout pour les jeunes résidents qui veulent apprendre et voir si cela vaut la peine d’avoir un chien-guide dans leur vie.”

Steyn, qui joue du violoncelle et du piano, et qui aime le ballet, le ski et la lecture, était reconnaissante d’avoir participé au Camp GDB.

“Ce fut une expérience très significative”, a-t-elle déclaré.



