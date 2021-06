Une femme maléfique qui a gardé un enfant de 2 ans en CAGE gémit qu’elle ne peut pas faire de service communautaire car elle a eu un autre bébé

Une femme maléfique qui a gardé un enfant en bas âge dans une cage a gémi qu’elle ne peut pas faire de service communautaire car elle a eu un autre bébé.

Claire Boyle, 34 ans, a reçu l’ordre d’effectuer 250 heures de travaux d’intérêt général – mais s’est plainte que l’accouchement d’un bébé par césarienne l’avait empêchée de s’acquitter de sa peine.

Clare Boyle et Timothy Johnstone ont tous deux reçu des services communautaires

La cage de fortune faite d’un lit bébé

Vile Boyle, d’Ayrshire, en Écosse, a été reconnue coupable de négligence envers les enfants après avoir piégé un garçon de deux ans dans un lit de camp modifié avec un cadre en bois attaché sur le dessus.

En mars, elle a déclaré qu’elle n’avait « aucun regret » en fuyant la prison.

Elle avait mis la jeune victime en cage dans un lit de camp modifié et a affirmé que c’était pour sa protection.

Boyle avait déjà essayé de vendre un enfant pour 1 million de livres sterling et l’avait secoué, lui avait crié dessus et l’avait abandonné, a déclaré un tribunal.

Ses actions méchantes ont été révélées lorsqu’un autre enfant, âgé de quatre ans, s’est enfui de l’appartement dans lequel ils habitaient et a été retrouvé seul dans les rues.

Et maintenant, le Daily Record rapporte qu’elle s’est plainte de son mal de dos l’empêchant de pouvoir faire le travail non rémunéré.

Boyle a été condamné à effectuer 250 heures de travail non rémunéré et à être supervisé par des travailleurs sociaux pendant 18 mois dans le cadre d’une ordonnance de remboursement communautaire (CPO).

Mais, la mère a affirmé qu’elle ne pouvait pas entrer physiquement dans la camionnette qui transporte les délinquants pour exécuter leur peine dans la communauté.

Cela serait dû à l’impact de la naissance du bébé, selon les affirmations faites lors d’une audience d’examen des progrès du CPO à Kilmarnock Sheriff Court.

Boyle a déclaré qu’elle avait du mal à monter dans la camionnette pour effectuer le travail de service communautaire

Elle a comparu sans représentation légale, car l’avocat qui l’a défendue lors du procès ne la représente plus.

Le shérif Michael Higgins a déclaré à Boyle que l’examen serait reporté, pour lui permettre d’organiser un nouvel avocat.

Ajoutant qu’il était « préoccupé » par ses progrès, Higgins a déclaré: « Vous comprendrez que c’est une affaire très sérieuse.

« La peine était une alternative directe à une peine privative de liberté et je vous l’ai expliqué clairement à l’époque. »

Boyle a répondu: « J’ai en fait fait pas mal d’heures. J’ai un mauvais nerf dans le dos.

« Je viens d’avoir une césarienne, il n’y a même pas un an.

« Ce n’était pas que je ne voulais pas faire le travail, c’était de monter dans la camionnette qui me faisait mal au dos. »

Higgins a déclaré: « Il y a des questions préoccupantes dans le rapport, en particulier en ce qui concerne votre engagement avec les travailleurs sociaux et votre comportement avec les travailleurs sociaux dans cet engagement. »

Tel que rapporté par la BBC, Boyle et son partenaire Timothy Johnstone, 77 ans, ont tous deux été reconnus coupables de négligence en février, concernant des infractions qui ont eu lieu en octobre 2018.

Monter dans la camionnette me faisait mal au dos. Claire Boyle

Le NSPCC Scotland a déclaré que Boyle et Johnstone n’avaient pas répondu aux « besoins fondamentaux » des enfants et l’ont qualifié de « cas alarmant de négligence envers les enfants ».

Le shérif Higgins a condamné Boyle pour avoir négligé les deux enfants, tandis que Johnstone a été reconnu coupable d’avoir négligé l’enfant de quatre ans.

Boyle a reçu l’ordre d’effectuer 250 heures de service communautaire et Johnstone a été condamné à 180 heures.

Cependant, le shérif les a avertis qu’une peine de prison était toujours une option s’ils ne s’engageaient pas dans une réadaptation.

En 2018, la police a visité la propriété et a découvert le plus jeune enfant piégé dans la cage improvisée dans une chambre.

Le bas du lit avait été retiré et attaché au sommet pour empêcher l’enfant de sortir.

Un examen de cas a été lancé entre le South Ayrshire Council et l’East Ayrshire Council et est dirigé par le professeur Paul Martin, président du comité de protection de l’enfance.

Un porte-parole du NSPCC Scotland a déclaré après la condamnation : « Entre eux, Boyle et Johnstone n’ont pas réussi à répondre aux besoins fondamentaux de deux enfants dans ce qui est un cas alarmant de négligence envers les enfants.

« C’est un rappel brutal que les enfants dépendent entièrement des adultes qui les entourent pour leurs soins et leur soutien.

« NSPCC Scotland s’efforce d’aider à prévenir les abus et la négligence envers les enfants. Les parents ou les aidants en difficulté – et toute personne préoccupée par un enfant – peuvent contacter notre ligne d’assistance pour obtenir des conseils et du soutien.