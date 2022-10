Une femme malade de la C.-B. qui revient après 6 ans en Syrie fait face à un engagement de ne pas troubler l’ordre public – Kelowna Capital News

DOSSIER – Kimberly Gwen Polman, une ressortissante canadienne, pose pour un portrait au camp Roj en Syrie, le 3 avril 2019. Les autorités canadiennes empêchent Polman et un enfant de moins de 12 ans, qui n’est pas lié à Polman, qui sont détenus dans un camp en Syrie de rentrer chez eux pour un traitement médical vital, contredisant les politiques qui autorisent de tels rapatriements, a déclaré Human Rights Watch, un groupe de défense des droits de l’homme, mardi 22 février 2022. (AP Photo/Maya Alleruzzo, File)

Une femme malade de la Colombie-Britannique qui avait été coincée dans un camp de détention syrien est de retour au Canada, suscitant des questions sur ce qui est fait pour les autres dans des situations similaires.

Affaires mondiales Canada a déclaré dans un communiqué qu’un total de quatre Canadiens – deux femmes et deux enfants – ont été transférés du camp dans le nord-est de la Syrie, remerciant l’administration autonome du nord et de l’est de la Syrie pour sa coopération et les soins apportés aux personnes détenues, comme ainsi que les États-Unis pour leur aide.

Outre la Québécoise Oumaima Chouay et ses deux enfants, la résidente de la Colombie-Britannique Kimberly Polman a également été renvoyée au Canada tôt mercredi, a confirmé son avocat.

L’avocat de Polman, Lawrence Greenspon, a déclaré qu’il lui avait parlé après son arrivée à Montréal et qu’il croyait savoir que les autorités fédérales chercheraient à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public imposant des conditions à sa libération. Il a dit qu’elle était en route pour Vancouver.

“À ce stade, je m’attends à ce qu’elle soit traduite devant un juge de paix et qu’elle contracte un engagement”, a déclaré Greenspon.

Greenspon a déclaré dans une entrevue que sa cliente était ravie d’être de retour au Canada, ajoutant que la mauvaise santé de Polman était la principale raison pour laquelle elle avait été rapatriée.

La famille de Polman a déclaré à La Presse canadienne l’année dernière qu’elle souffrait de stress post-traumatique et d’autres défis il y a environ six ans lorsqu’elle les a surpris en se présentant en Syrie. Elle a épousé un combattant de l’EIIL mais ils se sont rapidement séparés. Elle a été emprisonnée et a ensuite dénoncé publiquement l’EIIL.

Greenspon a déclaré que sept Canadiens sont maintenant rentrés chez eux après avoir été détenus en Syrie, et que de nombreux autres attendent toujours, y compris de jeunes enfants.

«Chaque fois que cela se produit, cela démontre, une fois de plus, la capacité du gouvernement canadien à y arriver, et les 23 autres Canadiens que je représente posent la question:« Eh bien, si vous pouvez faire cela pour Kimberly Polman… quelles sont nous pourrions-nous dans les camps de détention du nord-est de la Syrie ? » dit Greenspon.

Greenspon a déclaré que plus de 20 pays ont rapatrié 1 000 ressortissants dans leurs pays respectifs, de sorte que les efforts du Canada sont à la traîne. Il prévoit de procéder à une audience de la Cour fédérale prévue pour le 5 décembre sur la question.

«J’espère donc que nous pourrons ramener tous les hommes, femmes et enfants canadiens avant cela et ne pas avoir besoin d’audience. Ce serait merveilleux », a déclaré Greenspon.

Pendant ce temps, Chouay – une Québécoise qui se serait rendue en Syrie pour rejoindre le groupe terroriste État islamique – a été rapatriée d’un camp de détention en Syrie et fait face à des accusations de terrorisme, a annoncé mercredi la GRC.

Chouay fait face à des accusations de sortie du Canada pour participer à l’activité d’un groupe terroriste, de participation à l’activité d’un groupe terroriste, de fourniture de biens ou de services à des fins terroristes et de complot en vue de participer à l’activité d’un groupe terroriste.

La GRC a déclaré que Chouay, 27 ans, faisait l’objet d’une enquête par l’équipe intégrée de la sécurité nationale de la police depuis novembre 2014.

Insp. David Beaudoin a déclaré aux journalistes que l’arrestation de Chouay est le point culminant de l’enquête déclenchée après que la femme a quitté le Canada en 2014.

«Selon l’enquête, Mme Chouay se serait rendue en Syrie et en Irak pour rejoindre le groupe terroriste État islamique», a déclaré Beaudoin devant le quartier général de la GRC à Montréal. “En Syrie, il est allégué qu’elle a participé à des activités terroristes au nom de l’État islamique.”

En novembre 2017, selon la GRC, Chouay a été fait prisonnier par les Forces démocratiques syriennes et détenu au camp de Roj dans une région reprise à l’État islamique d’Irak et du Levant. C’est là qu’elle est restée jusqu’à son retour au Canada, avec ses deux enfants nés pendant qu’elle était outre-mer.

Beaudoin a déclaré que les enfants étaient un sujet de préoccupation pour les enquêteurs depuis le début de l’enquête.

«Nous avons pris des mesures importantes pour nous assurer qu’ils reçoivent le soutien approprié. À ce stade, ils sont pris en charge par le CIUSSS (régie régionale de la santé) et la famille a également été sollicitée pour participer à la réponse afin de s’assurer qu’ils obtiennent le meilleur soutien possible », a déclaré Beaudoin.

Chouay, de l’arrondissement de Pierrefonds, dans l’ouest de Montréal, a été arrêté par la GRC vers 2 heures du matin mercredi après avoir atterri à l’aéroport international Trudeau de Montréal.

Elle est apparue brièvement par liaison vidéo mercredi depuis le quartier général de la GRC, portant un tchador qui couvrait tout sauf son visage. Son avocate, Audrey-Bianca Chabauty, a demandé au tribunal qu’elle ait accès à un service médical en détention.

Le procureur de la Couronne fédérale, Marc Cigana, s’est opposé à la libération sous caution de l’accusé, déclarant aux journalistes après l’audience que Chouay est considéré comme un risque de fuite et représente un danger pour la société. Les parties retourneront devant le tribunal vendredi pour fixer une date d’audience.

S’exprimant avant la réunion du caucus libéral à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a été interrogé sur les efforts et les frais de rapatriement.

« Fondamentalement, voyager dans le but de soutenir le terrorisme est un crime au Canada. Et quiconque a voyagé dans le but de soutenir le terrorisme devrait faire face à des accusations criminelles », a-t-il déclaré.

«Je ne vais pas parler directement d’une situation donnée, car c’est entre les mains de la police et éventuellement des tribunaux. Mais il est important que nous nous assurions que les gens sachent que vous ne pouvez pas vous en tirer en soutenant le terrorisme dans ce pays, quelles que soient les circonstances.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres efforts de rapatriement étaient en cours, Trudeau a déclaré que les autorités canadiennes continuaient de “s’engager de manière responsable” dans la région.

—Sidhartha Banerjee, La Presse Canadienne

