Des averses torrentielles et des rafales de vent ont frappé la côte nord-est de l’Australie. La mousse causée par les fortes pluies a englouti un chien qui a eu la chance de s’échapper dans des conditions météorologiques défavorables. Le chien de compagnie a été miraculeusement retrouvé par son propriétaire qui l’a sauvé d’une marée montante d’écume de mer.

L’événement dramatique a été capturé à la télévision en direct où l’animal à quatre pattes a retrouvé son propriétaire désemparé. Une vidéo a fait surface en ligne dans laquelle une femme vêtue d’un maillot de bain blanc peut être vue patauger dans la boue à la recherche désespérée de son chien, Hazel. L’enregistrement pris au Snapper Rocks de la Gold Coast à Byron Bay est maintenant devenu viral sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Alors qu’elle continue d’appeler le nom de Hazel, d’autres la rejoignent dans la recherche.

Le propriétaire du chiot s’est efforcé de localiser Hazel qui s’était perdue dans l’écume de mer, sur la plage principale, à environ deux heures au sud de Brisbane. Le cri effréné du propriétaire du chien a été pris par un 7 ACTUALITÉS Le météorologue du Queensland, qui l’a rejointe plus tard, est le fourrage, montre le clip. La femme a crié le nom du chiot alors qu’elle allait fouiller les bulles brunes bouillonnantes.

La chasse angoissante se termine enfin sur une note heureuse d’ici peu. Elle voit avec succès son chien de compagnie émerger, la ramasse puis la prend en toute sécurité dans les bras.

Un rapport de la BBC affirme que la destination touristique populaire est épuisée suite aux érosions précédentes. Les marées hautes et les fortes pluies ont frappé plus de 600 miles de la côte est de l’Australie. Le maire local Simon Richardson a déclaré au portail que les plages autour de Byron Bay avaient toutes disparu. Des marées aussi hautes que 26 pieds ont été enregistrées et plus de 2 000 foyers ont perdu de l’électricité.

Steve Pearce de Surf Life Saving NSW a informé les journalistes: «Nous assistons à la plus grande érosion côtière que nous ayons vue depuis de nombreuses années, en particulier autour de la région de Byron Bay, qui change complètement le paysage des plages. Les habitants de la Gold Coast ont décrit les conditions comme des débris cycloniques et ont même négocié des débris provenant des bâtiments.

L’écume de mer bizarre est agitée par de puissantes vagues et transforme l’eau en épaisses bulles brunes. Les inondations de marée à plusieurs endroits et les inondations sur l’estran de Brisbane ont menacé les habitations. Les conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé le sud-est du Queensland et la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud devraient se poursuivre.