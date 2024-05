Une femme lutte contre un cancer du sein triple négatif | Nouvelles

Holly Hernandez du Centre, anciennement de Verdigre, lutte contre plus qu’un cancer du sein triple négatif ; elle a également pour mission de faire connaître le diagnostic et ce qu’il signifie pour elle, ainsi que pour les autres.

Qu’est-ce que le TNBC ?

Le cancer du sein triple négatif contient des tumeurs dont les résultats sont négatifs à la fois pour les récepteurs des œstrogènes et de la progestérone et pour un excès de protéine HER2. Le TNBC représente environ 10 à 20 % de tous les cas de cancer du sein.

Le TNBC ne répond pas aux médicaments d’hormonothérapie ou aux médicaments ciblant les récepteurs protéiques HER2. Elle est généralement traitée par une combinaison de chirurgie, de radiothérapie et de chimiothérapie.

La chimiothérapie néoadjuvante, les inhibiteurs de PARP, l’immunothérapie et la chirurgie sont les options de traitement typiques.

Qui est le plus susceptible de recevoir le diagnostic de TNBC ?

— Personnes plus jeunes : lorsqu’il est diagnostiqué, il est probable que ce soit chez les personnes de moins de 50 ans. D’autres types de cancer du sein sont plus fréquemment diagnostiqués chez les personnes de 60 ans ou plus.

— Femmes afro-américaines et hispaniques.

— Les personnes porteuses d’une mutation génétique BRCA1.

Hernandez ne rentre que dans la catégorie des jeunes. Un facteur possible dans son cas est le cancer du sein associé à la grossesse (PABC), également connu sous le nom de « cancer du sein gestationnel ». Ceci est défini comme un cancer du sein diagnostiqué pendant la grossesse ou jusqu’à un an après la naissance et touche environ une femme enceinte sur 3 000. Hernandez suppose que cela a commencé au cours de son troisième trimestre, mais pensait que les symptômes étaient liés à la grossesse.

Selon rethinkbreastcancer.com » Le TNBC est considéré comme un type de cancer du sein plus agressif, principalement parce qu’il existe moins de médicaments ciblés pour le traiter. Il est plus susceptible de se propager au-delà du sein et de récidiver après le traitement. Lorsque les patientes ont une réponse complète au traitement au-delà du sein. cinq ans, elles ont des périodes plus longues de NED (aucun signe de maladie). Il a également tendance à être d’un grade plus élevé que les autres types de cancer du sein. Plus le grade est élevé, moins les cellules cancéreuses ressemblent à des cellules mammaires normales et saines dans leur apparence. et les modèles de croissance. Sur une échelle de 1 à 3, le TNBC est généralement de grade 3. »

Lorsque le plus jeune enfant d’Hernandez est né, elle a choisi d’allaiter, comme elle l’avait fait avec ses enfants plus âgés. Lorsqu’elle a trouvé la grosseur, elle l’a fait passer pour un conduit de lait obstrué. Après un certain temps, elle a décidé de le faire vérifier car le problème persistait. Le 21 avril 2021, elle a reçu son diagnostic de TNBC.

« Au début, j’ai été choquée. En fait, j’ai toujours cru que le cancer du sein était héréditaire, qu’il était très rare chez les jeunes femmes et que je faisais les choses que je devais faire pour le prévenir, comme allaiter », a déclaré Hernandez. « On m’a toujours dit que cela réduisait le risque de cancer du sein et j’ai allaité chaque enfant dans cet esprit. J’ai pensé que ‘cela ne pouvait pas m’arriver’. Au cours des six premiers mois, vous ne réalisez vraiment que plus tard ce à quoi vous étiez réellement confronté. J’ai entendu des gens dire que le cancer du sein est le meilleur type de cancer, ce qui implique que vous pouvez en avoir. une mastectomie et le cancer disparaîtra. Malheureusement, ce n’est pas ainsi que fonctionne le cancer. Votre corps est une autoroute de cellules voyageant d’un endroit à un autre et, une fois que vous avez un cancer qui a atteint vos ganglions lymphatiques, c’est la véritable route vers d’autres parties de celui-ci. votre corps), la probabilité qu’il revienne est très réelle. Une fois que vous êtes diagnostiqué, le cancer vous change. Oui, s’il est traité avec succès, vous pouvez vivre longtemps et en beauté. Cependant, le cancer ne quitte jamais votre véhicule. il est là pour le reste de ta vie, qu’il revienne ou non. »

Son diagnostic lui a fait voir la vie différemment.

« J’ai dû faire face à beaucoup de choses effrayantes. Quand vous élevez de jeunes enfants et combattez le cancer, vous avez ces moments où vous vous demandez : « Est-ce qu’ils se souviendront de moi ? Serai-je là pour leur remise de diplômes ? Leur mariage ? Les petits-enfants. » ?’ C’est à ce moment-là que vous commencez à vivre votre vie différemment. Vous cherchez délibérément à créer des souvenirs avec votre conjoint et vos enfants. Vous ne vous souciez vraiment pas des petites choses insignifiantes que vous faisiez auparavant. Vous pouvez commencer à vous concentrer sur la gratitude et à passer du temps avec ceux qui le font. Je me permets également d’être davantage dans le « moment présent », en me rappelant de vivre les choses plutôt que de m’inquiéter du passé ou de l’avenir. Oui, le cancer peut aussi être un cadeau. « .

Bien que son traitement contre le cancer ait été jugé efficace, de malheureuses nouvelles sont apparues en novembre dernier. Non seulement le TNBC était réapparu, mais il se trouvait désormais dans ses poumons et son cerveau, entraînant un cancer de stade 4.

Naturellement, face au cancer, de nombreuses personnes se souviennent de choses qu’elles tenaient pour acquises.

« Je dirais avec certitude ma santé et aussi le vieillissement. J’étais un coureur et, en novembre dernier, j’avais du mal à marcher d’un bout à l’autre de ma maison à cause des effets du cancer. C’est un signal d’alarme pour prenez en charge votre santé. Si on vous donne une date d’expiration, vous avez tendance à vivre votre vie différemment, de toutes les manières possibles, pour « faire en sorte que cela compte ». J’ai toujours eu l’impression que vieillir était une évidence, pas un cadeau. À ce stade, je veux juste faire ce que je peux pour vivre et voir ces enfants grandir tout en créant le plus de souvenirs possibles. »

Hernandez a des conseils pour les femmes qui ressentent une grosseur et la font passer pour rien.

« Faites vérifier. Si ce n’est rien, alors vous pouvez continuer votre vie. Mais faites vérifier pour les personnes que vous aimez, et le temps presse dans ces scénarios. Juste pour mettre les choses en perspective, j’ai fait des analyses en juillet. 2023, et tout était clair. J’ai commencé à me sentir essoufflé début octobre et je suis finalement entré le 23 octobre. À ce moment-là, j’ai découvert que mon poumon était complètement rempli de liquide et, plus tard, j’avais des lésions sur mon cerveau – trois mois, c’est à quelle vitesse cela s’est produit. La possibilité de tout type de cancer n’est pas à attendre. Vérifie-le maintenant.

« Je tiens également à souligner qu’il n’a jamais été aussi facile de prendre soin de sa santé qu’aujourd’hui grâce à la technologie dont nous disposons. Il y a des choses qui échappent aux prestataires de soins de santé dans tout problème de santé. Demandez quels sont vos facteurs de risque, demandez à votre famille si quelqu’un a reçu un diagnostic de cancer du sein dans votre famille. Prenez rendez-vous dans une clinique du sein pour discuter de votre « risque à vie » et suivez leurs recommandations en matière de dépistage. Et, plus important encore, si quelque chose ne vous convient pas, non. peu importe ce qui se passe dans votre vie, faites-le vérifier. Chaque jour, de plus en plus de jeunes femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein, et les chercheurs ne savent pas pourquoi.

« Si vous avez moins de 40 ans et que vous ne présentez aucun risque génétique, demandez à votre médecin généraliste ou à votre obstétricien/gynécologue quel est votre risque et suivez leurs recommandations en matière de dépistage. Cela peut vraiment arriver à n’importe qui, mais en tant que jeune mère, il y a tellement d’obstacles à surmonter. devons apprendre à surmonter », a déclaré Hernández. « Si vous connaissez quelqu’un atteint d’un cancer ou d’une autre maladie chronique, soyez précis sur ce que vous pouvez lui offrir sous forme de soutien. Les personnes malades prennent tout le temps de grandes décisions, vous décidez donc de ce que vous pouvez faire pour les aider, proposez-leur des choses spécifiques telles que des repas, des promenades, des cartes-cadeaux pour l’épicerie, etc. En tant que personne forte, il peut être difficile de demander de l’aide, et cela peut sembler accablant. Soyez simplement précis et direct. C’est toujours apprécié, aussi petit soit-il. ou grand le geste. »

Il est important de savoir qu’il existe une aide financière disponible pour aider à ces diagnostics.

« Il existe de nombreuses organisations, aux niveaux local et national, qui aident les femmes à répondre à leurs besoins pendant le traitement. Qu’il s’agisse d’un programme de soins de chimiothérapie, d’un « passeport » pour des thérapies holistiques payées par une organisation à but non lucratif ou d’une aide pour une facture ici ou là. C’est vraiment incroyable ; j’aimerais simplement qu’il y ait un moyen pour tout le monde de trouver les ressources disponibles. Beaucoup de femmes ne connaissent pas la majorité d’entre elles. J’ai eu la chance de partager des ressources tout au long de ma carrière de travailleuse sociale. J’ai une perspective unique et une capacité à les localiser.

Quel est le moindre des soucis d’Hernandez avec TNBC ?

« Être chauve est le moindre de mes soucis. En fait, je n’aime vraiment pas les perruques, et la plupart d’entre elles finissent par se détacher dès que je quitte un événement ou que je monte dans ma voiture. Elles me démangent, elles sont chaudes et ne me semblent pas naturelles. Récemment, j’ai demandé et reçu une vraie perruque en cheveux humains auprès d’une agence de la côte Est. Cependant, avec le prix énorme, je doute que j’en aurais acheté une pour moi-même.

Hernandez a reçu de bonnes nouvelles le 6 mars concernant son pronostic.

« Ils ont fait mon premier scanner après avoir commencé mon traitement en décembre. Nous avons appris que je n’avais aucune nouvelle lésion sur mon cerveau et que les trois qui étaient là et traitées par rayonnement cérébral au couteau gamma ont disparu. Ils ont également découvert que ma tumeur dans mon espace pluriel diminue. Au stade 4, ils considèrent la maladie stable (pas de croissance) comme l’objectif principal, le rétrécissement étant une énorme victoire.

« Malheureusement, j’ai appris que le traitement de stade 4 peut cesser brusquement de fonctionner, sans raison particulière, auquel cas nous retournerons à la planche à dessin pour voir ce qui est disponible pour ma maladie spécifique. Cela peut être un essai clinique ou , si j’ai de la chance, il y aura une autre option de traitement approuvée par la FDA pour le MTNBC (cancer du sein métastatique triple négatif) qui fonctionnerait pour moi. Malheureusement, il semble que lorsque/si cela se produira, je commencerai probablement à voyager à Mayo. Clinique à Rochester, ou même plus loin selon l’endroit où se déroule l’essai clinique utilisant un nouveau traitement. Le cancer peut être délicat et il est intelligent d’apprendre à s’adapter au traitement pour se développer.

Grâce à son diagnostic et désireuse de diffuser autant d’informations que possible, Hernandez est devenue une jeune défenseure du groupe national à but non lucratif « Living Beyond Breast Cancer », ou « LBC » en abrégé.

« J’ai passé un entretien pour le poste par téléphone avec l’idée que je voulais éduquer d’autres femmes sur le cancer du sein et ajouter quelque chose à ma vie qui à la fois aidait les gens et se concentrait sur quelque chose qui me passionnait tant. J’ai voyagé à Philadelphie en août 2023. , avant de recevoir un deuxième diagnostic. La formation m’a permis, ainsi qu’à d’autres bénévoles, d’utiliser notre expérience personnelle du cancer du sein pour sensibiliser, approfondir leur compréhension de la maladie et défendre les intérêts des autres. Je suis travailleuse sociale pour l’État et aider les gens a toujours été mon principal objectif dans la vie.

« Cette formation m’a appris qu’il existe plusieurs types de plaidoyer dans ce domaine, tels que le plaidoyer législatif, médiatique, la recherche et la collecte de fonds pour l’organisation. Je suis particulièrement attiré par les trois premiers et j’ai participé à tous les plaidoyers, sauf législatifs, qui seront prochain sur ma liste. Cela inclut de tendre la main aux élus pour apporter des changements positifs dans la prévention et le traitement des patientes atteintes du cancer du sein.

« De plus, notre objectif est de connecter d’autres patientes atteintes d’un cancer du sein avec d’autres survivantes et avec les ressources offertes par LBBC, telles que Reading for Reassurance, où LBBC envoie des livres pour enfants pour aider les parents à expliquer leurs diagnostics à leurs enfants. Le fonds LBBC fournit également un petit subvention et matériel pédagogique, qui aident à fournir aux patientes/survivantes du cancer du sein les informations dont elles ont besoin sur leur diagnostic, leurs options de traitement et leurs soins médicaux.

« Je me concentre surtout sur la prévention et la diffusion de l’information à grande échelle. Maintenant que les deux parents d’un ménage sont obligés de travailler, financièrement, les femmes ont tellement de pain sur la planche. Les mères s’inquiètent pour tout le monde et se mettent en dernière position. . Si vous avez entendu l’expression « vous ne pouvez pas verser d’une tasse vide », j’espère que vous valorisez cette information et que vous prenez soin de vos propres besoins en matière de santé/santé mentale.

Hernandez a beaucoup appris sur la vie et l’amour grâce à ce diagnostic. Même si elle a du mal, elle accueillera toujours les autres avec le sourire.

« Le cancer m’a appris des leçons inestimables sur la vie et sur la façon d’être vraiment reconnaissant de pouvoir la vivre avec les gens que j’aime. Le cancer est fort, mais je suis plus fort. »

Un bénéfice est prévu pour Hernandez le samedi 18 mai au ZCBJ Hall de Verdigre.