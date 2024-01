Une femme locale change sa vie en perdant 100 livres : voici son secret

Temps de lecture estimé : 5 à 6 minutes

Perte de poids : c’est aussi simple que de manger moins et de faire plus d’exercice, non ?

Non, ce n’est vraiment pas le cas. Si perdre du poids prend une éternité mais que vous prenez du poids du jour au lendemain, vous pourriez en fait avoir des problèmes de santé qui contrecarrent vos efforts.

Angie Ehrenzweig est un bon exemple de la nécessité de surmonter d’abord les problèmes de santé. Oui, elle a perdu 100 livres en un an, mais le poids a diminué très lentement au début. Lorsqu’elle s’est présentée à Health Utah, elle souffrait de fibromyalgie, de fatigue extrême, de résistance à l’insuline, de dépression, d’inflammation systémique et de syndrome métabolique.

Après le travail, il lui restait si peu d’énergie qu’elle rentrait chez elle et s’asseyait dans son fauteuil inclinable le reste de la soirée. Elle ne pouvait plus faire de randonnées avec ses amis ni passer du temps de qualité avec son mari et ses enfants.

Son premier rendez-vous et scan

Lors de son premier rendez-vous, le Dr Whit Roberts, DC de Santé Utah a effectué un scanner spécialisé sur son corps. L’analyse est une évaluation non invasive de l’état fonctionnel du corps qui fournit un aperçu immédiat de la physiologie du patient, de son stress, de sa fatigue, de ses facteurs de risque, etc.

Roberts a immédiatement pu constater les nombreux défis physiologiques auxquels Angie était confrontée. En faisant part de ses impressions sur l’analyse, Angie a déclaré : “J’ai été époustouflée. Je ne pouvais pas croire la quantité d’informations que j’avais obtenue et tout ce que j’avais appris sur ma santé. Je doute que j’en aurais appris davantage avec 20 analyses de sang et une IRM.”

Avant chaque rendez-vous à Health Utah, les patients remplissent un questionnaire exclusif qui permet d’identifier d’autres problèmes de santé contribuant à un poids tenace. Le questionnaire est le résultat de 28 années d’expérience et de recherche de Roberts. Il existe presque toujours une corrélation parfaite entre les résultats de l’analyse et ceux du questionnaire.

Roberts utilise ces deux éléments pour le guider tout au long d’une consultation et d’une évaluation de 40 minutes. Pourquoi si longtemps? Roberts déclare : « L’art d’examiner les antécédents médicaux d’une personne est presque complètement perdu pour la médecine de nos jours. Si un test ou une image ne peut pas révéler un problème, les médecins ignorent souvent les symptômes du patient. C’est vraiment dommage. Une mine d’informations peut être dérivé de l’écoute du patient. Il faut simplement du temps pour entendre et voir tout ce que le patient a à partager.

Armé de toutes les informations dont il avait besoin, Roberts a prescrit un protocole de soins de santé et de perte de poids à Angie. Heureusement, la plupart du temps, ses protocoles peuvent aborder tout ce qu’il identifie lors du scan, du questionnaire et de la consultation. C’était le cas d’Angie.

Au moment où elle a terminé ses soins, elle ne souffrait plus de la douleur débilitante de la fibromyalgie ni d’un épuisement paralysant. Sa dépression avait disparu. L’inflammation sur tout son corps et le gonflement de ses jambes avaient disparu.

Ces signes indiquent que les problèmes de santé les plus graves liés à la résistance à l’insuline et au syndrome métabolique ont été résolus. Sans résoudre au préalable les problèmes de santé, tels que la résistance à l’insuline, la perte de poids est très difficile. C’est pourquoi Angie a perdu relativement peu de poids au début de son programme.

Quel est le programme ?

La façon dont Roberts et son équipe de Health Utah ont traité tous les problèmes d’Angie dépasse la portée de cet article. Cependant, Roberts a expliqué certains des protocoles qui peuvent être utilisés pour l’une de ses conditions, celle de la résistance à l’insuline.

“Avec la résistance à l’insuline, les récepteurs situés à l’extérieur de chaque cellule changent littéralement de forme et ne permettent plus à l’insuline de s’attacher. C’est un problème puisque le glucose, qui alimente la cellule, ne peut y pénétrer que si l’insuline s’y fixe”, explique Roberts.

Avec la résistance à l’insuline, le sucre qui est censé pénétrer dans les cellules reste dans la circulation sanguine où il provoque des dommages. Afin de prévenir ces dommages, le corps récupère l’excès de sucre et le stocke sous forme de graisse.

“C’est pourquoi vous prenez du poids et avez du mal à perdre du poids avec la résistance à l’insuline. C’est aussi pourquoi vous devez résoudre ce problème avant de dépenser des milliers de dollars et des heures d’efforts pour perdre du poids”, poursuit Roberts.

Il existe de nombreuses causes différentes de résistance à l’insuline, telles que le tabagisme et d’autres choix de vie, une mauvaise alimentation, le stress, les toxines et les troubles métaboliques. Il existe donc de nombreuses façons d’y remédier. Par exemple, pour lutter contre les toxines, Roberts et son équipe utilisent des herbes qui régulent positivement les phases un et deux de la détoxification du foie.

Les suppléments sont également souvent utilisés pour empêcher la glycémie et les taux d’insuline d’augmenter en réponse à la nourriture et/ou au stress. Pour certains troubles métaboliques, l’augmentation de la production de l’enzyme AMP peut aider. L’AMP kinase, par exemple, peut aider à resensibiliser les récepteurs de l’insuline à l’insuline. “Nous y parvenons grâce à l’utilisation de la lumière rouge infrarouge et de la thermothérapie. Étant donné que les réponses inflammatoires du corps peuvent augmenter la production et la libération de produits chimiques liés au stress, l’utilisation d’herbes réduisant l’inflammation peut atténuer le stress”, explique Roberts. Cela se fait également en identifiant et en supprimant les aliments inflammatoires de l’alimentation. Roberts recommande également le jeûne occasionnel. Si vous pouvez passer des périodes plus longues avec de faibles niveaux de sucre et d’insuline dans votre sang, vos récepteurs ont tendance à devenir plus réceptifs à l’insuline.

Premiers pas

