Une femme licenciée alors qu’elle est enceinte gagne 65 000 £ après que son patron se soit plaint de ses jours de congé avec les nausées matinales

Une FEMME qui a été licenciée alors qu’elle était enceinte parce qu’elle avait pris des jours de congé avec des nausées matinales a reçu 65 000 £ d’indemnisation.

Maya Georgiev était au début de sa grossesse lorsqu’elle a commencé à souffrir de « vertiges » et de vomissements alors qu’elle travaillait pour Hanover Insolvency Limited, a déclaré un tribunal du travail.

Maya Georgiev a été licenciée injustement de son travail, un tribunal a entendu Crédit : Getty

Le rédacteur de la dette a déclaré à l’audience qu’elle avait ensuite été licenciée au cours d’une réunion de 15 minutes malgré le fait qu’elle ait expliqué à son patron que ses deux semaines d’absence étaient dues à des nausées matinales.

Le panel a appris qu’elle avait perdu le bébé trois semaines plus tard.

Un tribunal du travail a maintenant décidé que Hanover Insolvency, basée dans le Grand Manchester, devra lui payer 64 783 £ pour perte de revenus et atteinte aux sentiments.

Mlle Geogiev a commencé à travailler pour la société d’insolvabilité personnelle en juillet 2018.

Le 29 août de cette année-là, elle a quitté le travail parce qu’elle ne se sentait pas bien avant de découvrir qu’elle était enceinte.

Le panel a appris qu’elle en avait parlé à deux collègues car elle craignait de ne pas réussir sa période d’essai, mais leur a dit de ne parler à personne de la grossesse.

Elle a dit plus tard à la responsable des ressources humaines, Suzanne Greaves, qu’elle n’était enceinte que de six semaines et ne voulait le dire à personne car elle avait déjà fait une fausse couche, a appris le tribunal.

Se sentant «absolument horrible» et «vraiment très stressante» car elle ne pouvait pas se permettre le temps libre, Mme Geogiev a été signée pour deux semaines, a-t-on appris lors de l’audience tenue à Manchester.

Lorsqu’elle a repris le travail le 8 octobre – dernier jour de sa période d’essai – elle a été convoquée pour une réunion avec Daniel Morris, le directeur général conseil,

Mme Geogiev a déclaré au panel qu’elle était devenue « très bouleversée » et a dit à M. Morris qu’elle était enceinte, mais il l’a licenciée, affirmant que « si le personnel est malade, il ne lui rapporte pas d’argent ».

M. Morris a déclaré au tribunal que Mme Geogiev devait travailler à domicile en tant qu’indépendante mais pas en tant qu’employée.

» A PERDU TOUTE FOI «

Plus tard, Mme Geogiev a écrit une lettre à l’entreprise pour faire appel de son licenciement : « J’ai l’impression d’avoir été licenciée uniquement sur le fait que je suis enceinte, à aucun moment mes performances n’ont été remises en cause, cela était purement dû à mon absence pour maladie.

« Je suis sûr que si j’avais été licencié au rendement, je n’aurais pas eu la possibilité de travailler à mon compte. »

Après quelques échanges de correspondance, Mme Geogiev a déclaré qu’elle avait « perdu toute confiance » dans l’entreprise et qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle avait ensuite fait une fausse couche, a appris le tribunal.

En décembre 2018, elle souffrait d’une grave dépression puis a fait une autre fausse couche, a-t-on appris au tribunal.

En octobre 2019, Mme Geogiev a commencé un autre emploi avec UK Debt Services.

Une lettre écrite par son médecin généraliste a été lue lors de l’audience qui disait: « Selon Maya, ses symptômes se sont aggravés depuis qu’elle a eu un incident dans son emploi précédent où elle a été licenciée, ce qui l’a beaucoup stressée et elle ne gère pas bien depuis.

Le tribunal – dirigé par la juge du travail Hilary Slater – a conclu que c’était la combinaison du licenciement de Mme Geogiev par Hanover Insolvency et de la première fausse couche qui l’avait amenée à « se sentir si mal ».

Le juge Slater a déclaré : « Sans les actes de discrimination, nous considérons qu’il est peu probable que Mme Geogiev ait souffert si gravement.

« Elle a reconnu qu’elle était bouleversée par la fausse couche, comme on pouvait s’y attendre.

« Cependant, les fausses couches sont très courantes au début de la grossesse et, sans les effets de la discrimination, nous considérons qu’il est probable qu’elle n’aurait pas atteint les profondeurs de la dépression qu’elle a connues.

« Nous constatons, selon la prépondérance des probabilités, que, quels que soient les mots exacts utilisés, Daniel Morris a clairement indiqué à Mme Geogiev quelques instants après la réunion, déclarant qu’il la licenciait.

« Après avoir appris qu’elle était enceinte et que ses absences étaient liées à la grossesse, il a ensuite confirmé qu’elle était licenciée et que la raison en était ses absences. »

Mme Geogiev se verra attribuer 64 783 £ à titre de compensation par Hanover Insolvency.