Une femme libyenne qui a accouché à bord d'un navire de sauvetage de migrants «va bien»: sage-femme

Des centaines de migrants ont débarqué de deux bateaux de sauvetage caritatifs en Italie au milieu des tensions persistantes sur la manière de gérer les réfugiés retrouvés en mer.

“Nous sommes tous un peu fatigués [and] soulagée que les survivants aient été débarqués dans un lieu sûr », a déclaré Kira Smith, une sage-femme à bord du Geo Barents, un navire exploité par Médecins sans frontières.

Deux navires, transportant plus de 500 passagers secourus en mer Méditerranée, ont été autorisés à accoster dimanche . Le Geo Barents, transportant 248 passagers, est arrivé à Salerne, tandis que SOS Humanity, transportant 261 passagers, a accosté à Bari.

Mercredi dernier, une femme libyenne enceinte qui a accouché à bord du Geo Barents a été transportée en hélicoptère avec ses quatre enfants – le nouveau-né, plus trois autres âgés de deux, huit et 11 ans – vers un hôpital de Sicile où elle reste sous surveillance médicale.

Des policiers se tiennent près de la porte à côté du navire de sauvetage Geo Barents, dirigé par Médecins sans frontières, dans le port de Catane le 7 novembre 2022. À l’époque, les autorités italiennes avaient autorisé le débarquement d’enfants et de personnes malades. (Antonio Parrinello/Reuters)

La femme “va bien”, a noté Smith, mais elle a reconnu que les navires de sauvetage ne sont pas nécessairement équipés pour gérer les naissances. Le stress et les traumatismes auxquels les migrants sont confrontés peuvent également compliquer les grossesses.

“Nos survivants ont eu un voyage très long et difficile, et ils ne sont donc pas dans les meilleures conditions physiques. Et souvent, ce à quoi ils s’échappent ne les laisse pas non plus en meilleure santé pour commencer”, a déclaré Smith.

“Donc, ce n’est pas quelqu’un qui va accoucher en étant préparé physiquement, mentalement et émotionnellement.”

La Première ministre italienne récemment élue Giorgia Meloni et son gouvernement de droite ont tracé une ligne dure sur les migrants entrant dans le pays par voie maritime. En novembre, le gouvernement a exhorté les navires à emmener les migrants secourus vers d’autres pays.

Après avoir passé deux semaines au large de la Sicile, un navire appartenant au groupe d’aide SOS Méditerranée a débarqué 230 migrants dans le sud de la France le mois dernier, provoquant une rupture entre les gouvernements des deux pays.

Reuters rapporte que les deux navires ont été autorisés à accoster dimanche en raison de mauvaises conditions météorologiques et non d’un changement de politique.

“Sauver des vies guidera toujours les décisions du gouvernement, même avec des actions provocatrices et risquées de la part des ONG”, lit-on dans un communiqué publié ce week-end par le ministère italien de l’Intérieur.

Une équipe de secours de Médecins sans frontières s’approche d’un canot pneumatique en mer Méditerranée avec 74 migrants à bord pour les transférer au Geo Barents le 4 décembre 2022. (Candida Lobes/MSF/Associated Press)

“Nous rendons vraiment service”, déclare un secouriste

Le gouvernement italien a accusé les organisations caritatives exploitant les navires de sauvetage de faciliter l’accès des migrants à l’Europe et d’enrichir les trafiquants d’êtres humains qui profitent de l’offre de voyages dangereux à travers la Méditerranée.

Smith soutient qu’ils fournissent une bouée de sauvetage.

“Je ne nous vois pas comme facilitant le processus. Je vois que nous sauvons des vies”, a-t-elle déclaré. “Si vous regardez le nombre de tentatives faites, le nombre de décès, nous rendons vraiment service.”

Les migrants restés sur le navire de sauvetage Geo Barents tiennent des banderoles en novembre après que les autorités italiennes leur aient refusé de débarquer. Le gouvernement italien de droite a adopté une position dure sur les migrants qui tentent d’entrer dans le pays par voie maritime. (Antonio Parrinello/Reuters)

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 141 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Italie, en Grèce, en Espagne, à Chypre et à Malte par voie maritime cette année – le nombre le plus élevé depuis 2018. On estime que près de 2 000 personnes sont mortes ou ont disparu cette année alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Europe.

Parler avec CBC Radio Le courant Le mois dernier, Till Rummenhohl, chef des opérations de l’organisation de sauvetage allemande SOS Humanity, a accusé les gouvernements, dont celui de l’Italie, d’utiliser les migrants comme des pions politiques dans un différend sur le pays responsable des personnes secourues en mer.

À l’époque, l’Italie avait déclaré que le pays portant le pavillon des navires de sauvetage en portait la responsabilité. La Norvège, pays d’immatriculation des navires exploités par Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, a contesté cela.

“Nous exhortons, depuis six ans, l’Union européenne à trouver une solution commune à ce problème. Bien sûr, l’Italie ne peut pas être laissée seule avec cette situation. Mais il est clair que nous devons avoir un point le plus proche pour débarquer ces survivants de cas en détresse en mer en toute sécurité », a déclaré Rummenhohl.

Smith a déclaré qu’elle était prête à reprendre la mer à bord de Geo Barents et a appelé à la compassion pour ceux qui sont récupérés.

“Dans la situation du bébé qui est né, nous parlons d’une mère qui, enceinte de neuf mois, a décidé de se prendre avec ses trois enfants et de s’embarquer sur la route migratoire la plus meurtrière possible”, a-t-elle déclaré.

“Ce qu’elle fuyait, ce qu’elle quittait, était pire que le voyage lui-même.”

Avec des fichiers de Reuters et de l’Associated Press. Entretien avec Kira Smith réalisé par Brianna Gosse.