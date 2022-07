Une femme lance un financement participatif pour un diplôme de Harvard et fait face à Flak Online

Une femme de 22 ans de Chandigarh, qui prétend être la plus jeune Indienne à être acceptée à Harvard, a provoqué un tollé en ligne en demandant aux gens des dons pour l’aider à terminer son cours. Le financement participatif en ligne est devenu, de nos jours, un moyen familier et efficace de collecter des fonds pour une cause. Les plateformes de financement participatif en ligne comme Ketto aident les personnes qui ont un besoin urgent d’argent à collecter de l’argent grâce à des dons pour des traitements ou des chirurgies vitaux.

Muskan Baswa, basé à Chandigarh, a tendance sur les réseaux sociaux à demander des fonds pour étudier à Harvard. Dans son message, Muskaan a déclaré qu’elle avait été élevée par une mère célibataire. Affirmant qu’elle est la plus jeune Indienne à avoir reçu une offre de Harvard, Muskan a déclaré qu’elle souhaitait y aller pour étudier une maîtrise dans le domaine du développement humain et du programme d’éducation. Elle a également travaillé pendant quatre ans dans de nombreuses organisations à but non lucratif et dans le secteur gouvernemental, mais ses économies ne suffisent pas pour le cours Rs 23 lakh.

Elle a également déclaré que Rs 13 lakh a déjà été donné pour la cause. Cependant, son attrait n’a pas plu aux internautes. Alors que beaucoup la critiquent pour avoir abusé des plateformes de financement participatif, certains l’ont même qualifiée d’escroc.

J’ai toujours eu des doutes sur les dons sur Ketto. Maintenant, ne le fera jamais. Merci de ne pas vous moquer des dons !! https://t.co/pAemn4PDUv — Anuj Singhal अनुज सिंघल (@_anujsinghal) 16 juillet 2022

Certains utilisateurs ont souligné qu’en plus de Ketto, Muskaan demande également des contributions via Milaap, une autre plateforme de crowdsourcing. Elle demande des dons de Rs 25 lakh à Milaap et Rs 23 lakh à Ketto. Non seulement cela, mais plusieurs utilisateurs ont également souligné qu’elle semble être de Dharamshala à Milaap et de Chandigarh à Ketto.

Une fille nommée Muskaan collecte des fonds pour ses études à Harvard | ▪️@HumansOfBombay en cours d’exécution une campagne pour Rs 23 lakh sur @ketto ▪️Muskaan mène une campagne parallèle pour Rs 25 lakh sur @milaapdotorg Il y a 0 chèques tout en autorisant de telles campagnes qui recueillent des dons du public pic.twitter.com/0rZI3XivkU — Arnaz Hathiram (@ArnazHathiram) 16 juillet 2022

Muskaan, ainsi que les plateformes de financement participatif, sont désormais surveillés. Suite au tollé, Humans of Bombay s’est avancé pour faire la lumière sur la question. Ils ont raconté comment ils avaient parlé avec la fille et vérifié tous les documents, y compris la lettre de Harvard, le barème des frais et le bail.

Faire la lumière sur la collecte de fonds Muskan-Harvard. Vous pouvez trouver tous les documents approuvés liés à la collecte de fonds ici –https://t.co/Vzv1S01Whz pic.twitter.com/fHDTZke73k – Humains de Bombay (@HumansOfBombay) 16 juillet 2022

Pourtant, les utilisateurs sont d’avis que même si le cas est authentique, elle aurait pu simplement demander un prêt étudiant au lieu de demander des dons pour étudier à l’étranger.

