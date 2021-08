Une femme laissée perplexe par un voisin après que la vidéosurveillance l’ait capturée en train de profiter du jardin pendant des heures alors qu’elle n’était pas à la maison

Une FEMME est restée bouche bée après avoir découvert que ses voisins utilisaient son jardin pendant qu’elle travaillait.

La femme a fait la découverte choquante lorsqu’elle a décidé d’installer une caméra extérieure après avoir remarqué des mouvements inhabituels dans son jardin.

Une femme a surpris son voisin dans son jardin Crédit : Getty

Elle a ensuite présenté son problème à Mumsnet pour lui demander conseil sur la façon de gérer la situation délicate.

Elle a écrit: « J’ai un immeuble à côté de chez moi et j’ai pensé pendant un moment que des choses avaient été déplacées dans mon jardin et cela me semblait un peu bizarre.

« J’ai un verrou sur le portail et il est toujours verrouillé. Donc, pendant le week-end, j’ai installé une petite caméra extérieure sous ma gouttière qui enregistre tout le jardin arrière.

« Je suis rentré à la maison ce soir après le travail (je travaille tard) et j’ai trouvé deux mégots de cigarettes sur le chemin près de mon coin salon.

« J’ai vérifié la caméra et les voisins ont escaladé mon mur et se sont assis dans mon jardin de 14h à 20h en utilisant mes sièges et ma table.

« Dire que je suis ennuyé est un euphémisme, mais comment puis-je les confronter car ils ne sont pas les plus sympathiques des gens dans le meilleur des cas ?

« Je suppose qu’ils font ça depuis le début du beau temps. Malheureusement, il n’est pas difficile de voir que je suis sorti car je dois conduire pour aller au travail et donc une fois que mes voitures ne sont pas là, ils savent évidemment que je suis sorti.

« Je ne sais tout simplement pas comment aborder cela car je suis une femme célibataire et j’ai juste peur que cela dégénère, mais je ne peux pas permettre cela – que feriez-vous tous?

« J’ai pensé à peut-être une note à travers leur porte leur demandant de ne plus l’utiliser. Ils n’ont pas vu la caméra mais maintenant je me demande depuis combien de temps cela dure. »

Les gens ont été indignés en sa faveur, car l’un d’eux a demandé en plaisantant: « Y a-t-il de la place pour un fossé? » avant d’ajouter : « Sinon, pouvez-vous surveiller la caméra à distance et appeler la police lorsque des voisins arrivent ?

Un autre a suggéré: « Procurez-vous une de ces découpes en carton d’un officier de police qu’ils ont mis dans la porte de Home Bargains pour dissuader les voleurs. Ayez cela en regardant votre patio. »

Un troisième a ajouté: « C’est horrible. Utiliser votre propriété et vous faire sentir en danger. C’est vraiment méchant.

« Le vendredi vers 17 heures, je montais dans la voiture et conduisais environ cinq minutes hors de vue.

« Je vérifierais alors s’ils sont dans le jardin et appellerais la police pour leur dire qu’il y a des intrus dans votre jardin.

« Dites à la police que vous les avez déjà vus sur votre appareil photo. Donnez-leur tous les faits. »