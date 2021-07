Une femme laisse les travailleurs poursuivre les travaux de rénovation après leur arrivée dans une «mauvaise maison»

Recevoir le mauvais courrier à votre adresse à cause d’une erreur est une chose très courante, mais avez-vous entendu parler d’une rénovation accidentelle de maison à cause d’une erreur d’adresse ? Cela semble bizarre, non?. Attendez d’entendre cette histoire d’utilisateur de TikToker, qui a partagé son expérience dans une série de vidéos. Ce qui est plus déconcertant, c’est qu’elle a prétendu savoir que les ouvriers étaient à la mauvaise adresse mais a décidé de ne pas les informer et de les laisser rénover sa maison. Partageant l’histoire de cette rencontre inattendue de rénovation de maison, Chloe Fountainn raconte qu’elle se détendait chez elle lorsque des ouvriers se sont présentés chez elle avec un énorme camion rempli de pierres. Alors que vous vous attendiez à ce qu’elle arrête la rénovation imprévue, Chloé n’a rien dit et a permis à ces hommes de continuer leur travail.

Elle s’assit derrière sa porte et regarda ces hommes déchirer le pont pour lui donner un nouveau look. Même si elle n’avait aucune idée de ce qui allait se passer, elle avait l’air excitée par la surprise, a rapporté Mirror.

Elle dit qu’elle ne va pas les arrêter avant qu’ils n’aient terminé leur travail car elle veut voir ce qu’ils construisent. Chloé ajoute qu’elle aimerait avoir « du béton ou une terrasse gratuits, quoi qu’ils construisent ».

L’expérience de Chloé lors de la rénovation accidentelle a attiré beaucoup d’attention en ligne et les gens ont laissé tomber leur réaction à ses vidéos. La plupart des utilisateurs pensaient que cette histoire publiée par Chloé était un mensonge et elle l’avait fait pour attirer l’attention en ligne. Pendant ce temps, certains des utilisateurs pensaient qu’elle aurait dû informer les ouvriers du bâtiment avant et maintenant, ne pas payer après la rénovation équivaudrait à un vol.

Cependant, Chloé a également publié ses éclaircissements dans les commentaires et a déclaré qu’elle allait payer la rénovation avec plaisir, car elle voulait de toute façon une nouvelle terrasse pour la maison.

