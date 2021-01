La gouvernance et le processus électoral aux États-Unis sont examinés de près par le public après avoir enduré un mandat embarrassant de Donald Trump. Une vidéo virale récente pose de sérieuses questions sur les qualifications des élus aux États-Unis et les internautes trouvent cela incroyable.

Dans la vidéo, une femme souligne certaines règles absurdes et échappatoires dans la manière américaine d’élire des représentants à la législature du pays dans un clip de 59 secondes qui a également été partagé sur Twitter. La femme dans la vidéo a commencé par dire qu’il était étrange qu’il n’y ait pas d’exigences de travail pour les fonctionnaires du Congrès et pas de vérification des antécédents, de règles ou d’un service des ressources humaines qui les contrôle. Elle a souligné qu’il y a une condition d’âge pour les citoyens américains pour se présenter aux élections, mais aucune exigence de travail ou d’éducation, ce qui semble étrange. Il n’y a pas non plus de disposition permettant de vérifier les antécédents judiciaires ou les références qu’ils fournissent, affirme-t-elle. La règle s’avère aussi discriminatoire qu’un citoyen américain perd le droit de vote s’il est trouvé un criminel, mais ils ne perdent pas le droit de se présenter aux fonctions publiques.

La vidéo montre également comment la représentante américaine du troisième district du Congrès du Colorado et militante des droits des armes à feu Lauren Boebert passait ses tests GED alors qu’elle se présentait au Congrès. Le programme GED aux États-Unis offre aux adultes qui n’ont pas terminé un programme scolaire formel la possibilité de démontrer leurs connaissances et leurs compétences au niveau secondaire. Citant cet exemple, la vidéo dit que pour un professeur aux États-Unis, il doit terminer ses études secondaires, aller à l’université et obtenir son diplôme, puis avoir un doctorat pour gagner de l’argent, mais pour une personne qui se présente au Congrès n’a pas de diplôme d’études secondaires n’entrave pas les chances.

La vidéo est devenue virale sur Twitter avec des millions de likes et de partages.

Cela signifie également qu’une personne peu qualifiée peut avoir plus de pouvoir et d’argent aux États-Unis. Dans une prise sarcastique, le TikToker dit qu’ils devraient peut-être cesser de dire à leurs enfants que l’abandon du lycée pourrait s’avérer être un revers dans leur vie, car certains représentants du Congrès américain semblent avoir un casier judiciaire et prôner la violence. Elle a ensuite nommé le politicien républicain Andy Harris et Marjorie Taylor Greene, qui soutient également les croyants de QAnon.

Plus tôt dans le mois, le 46e président américain Joe Biden a prêté serment avec Kamala Harris, qui est devenue la première femme, indo-américaine et noire à occuper le poste de vice-présidente américaine.