Une femme kidnappée secourue après avoir laissé des notes secrètes implorant de l’aide dans les toilettes à travers la Pennsylvanie

Une femme kidnappée qui pensait qu’elle allait mourir a été sauvée après avoir laissé une série de notes pénibles sur plusieurs miroirs des toilettes publiques de Pennsylvanie.

L’un des appels à l’aide désespérés de la femme disait: « Si je ne le fais pas, dites à ma famille que je les aime. »

Dimanche, des officiers de l’équipe SWAT ont arrêté Corey Brewer, 38 ans, pour avoir prétendument détenu son ex-petite amie en captivité et l’avoir agressée sexuellement et physiquement. Crédit: Département de police d’Allegheny

L’enlèvement présumé de son ex-petite amie par Corey a été déjoué après que la femme a laissé une série de notes pénibles sur les miroirs de la salle de bain, y compris un Walmart basé à Carnegie, en Pennsylvanie. Crédit : Google Maps

Corey Brewer, 38 ans, a été arrêté par des agents de l’équipe SWAT et accusé d’avoir détenu son ex-petite amie en captivité tout en l’agressant sexuellement et physiquement.

Le 8 juillet, les autorités ont pu retrouver sa trace après que sa victime a laissé sa première note sur un miroir à l’intérieur d’une salle de bain Walmart à Carnegie, en Pennsylvanie.

Dans ce document, la femme a affirmé qu’elle était détenue sous la menace d’un couteau par Brewer, qui se serait imposé à elle en l’agressant sexuellement et physiquement, selon WPXI.

Elle a également détaillé la marque de voiture que Brewer conduisait et a fourni son adresse personnelle.

La femme a souligné qu’elle ne plaisantait pas, selon le média, citant des documents judiciaires.

Les employés de Walmart ont transmis la note à la police du canton de Scott.

Une unité a tenté de s’approcher de la maison et lorsqu’ils ont frappé à la porte du domicile que la femme a divulguée dans la note, personne n’a répondu.

Mais les officiers pouvaient entendre des meubles se déplacer à l’intérieur.

La police a appelé Brewer au téléphone et lorsqu’ils ont demandé à parler à la femme disparue, il a refusé d’obliger ou de désactiver la fonction haut-parleur, selon WPXI.

Au lieu de cela, Brewer aurait concocté une histoire selon laquelle lui et la femme étaient en vacances à New York et loin de la maison de Pennsylvanie.

La femme a même semblé jouer le jeu – affirmant que Brewer était son petit ami.

Puis le 10 juillet, la femme a laissé une autre note sur un miroir.

Cette fois, quelqu’un l’a trouvé dans les toilettes des femmes au Fallingwater Museum à Mill Run.

Les policiers se sont penchés sur les images de surveillance qui montraient la femme et Brewer en train de traverser le bâtiment emblématique conçu par le célèbre architecte Frank Lloyd Wright.

La deuxième note laissée par la femme a exhorté celui qui l’a trouvée à appeler le 911.

Elle a écrit qu’elle était détenue depuis le 1er mai et que même si elle faisait semblant au téléphone avec les flics, elle n’était en fait pas en vacances avec son petit ami.

La visite payée par les flics n’aurait pas incité Brewer à se retenir.

En fait, la femme a affirmé qu’après s’être rendue dans sa propriété à sa recherche, « les abus n’ont pas cessé, et s’il vous plaît, n’abandonnez pas », selon le Daily Mail citant la plainte pénale.

Armé d’un mandat de perquisition, une équipe SWAT de la police du canton de Scott a revisité le domicile de Brewer tôt dimanche matin et a rapidement fait sortir le kidnappeur présumé menotté.

La femme a confié plus tard que Brewer aurait confisqué son téléphone portable et commencé à l’agresser sexuellement et physiquement et que si elle tentait de fuir, il la menaçait de la tuer ainsi que ses enfants, a rapporté KJTV.

Brewer aurait également pris des photos nues de la femme sans son consentement et elle a dit aux flics qu’il lui avait tranché le pied avec son couteau et que plusieurs mèches de ses cheveux manquaient.

Les agents de la police ont contacté l’ex-petit ami de la victime, qui les a informés qu’il n’avait pas vu la femme depuis avril et tentait déjà de signaler sa disparition.

Brewer fait face à une série d’accusations, notamment des rapports sexuels déviants, l’étranglement, l’agression sexuelle, les menaces terroristes et la contrainte illégale.

Il a été libéré sous caution de 500 $, selon KJTV.

La femme et Brewer ont eu une relation amoureuse à un moment donné, mais à la fin, la femme a déposé une ordonnance de protection citant des abus en août dernier, a rapporté le média.

Cette ordonnance de protection aurait expiré un mois plus tard.