Une femme kidnappée retrouvée après 17 ans à Delhi : des flics

Une femme de 32 ans qui avait été enlevée il y a 17 ans en 2006 a été retrouvée à Gokalpuri à Delhi, a annoncé jeudi la police.

Selon le DCP Shahdara Rohit Meena, « Le 22 mai, une équipe du poste de police de Seemapuri sur des informations secrètes a retrouvé la fille kidnappée âgée de 32 ans (maintenant) qui a été kidnappée il y a 17 ans. »

En conséquence, une affaire enregistrée en vertu de l’article 363 IPC a été enregistrée en 2006 au poste de police de Gokulpuri à Delhi sur plainte de ses parents, ont-ils ajouté.

« La jeune fille a été kidnappée en 2006 et au cours de l’enquête, la jeune fille a révélé qu’après avoir quitté sa maison, elle résidait avec une personne à savoir Deepak dans le village de Cherdih District Baliya, UP et par la suite, elle a laissé Deepak en détention après une dispute et a commencé à vivre dans Gokalpuri dans un logement loué », a déclaré la police.

Selon le DCP Shahdara Rohit Meena, 116 enfants/personnes enlevés/enlevés et 301 personnes disparues ont été récupérés par le district de Shahdara à ce jour en 2023.

