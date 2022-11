Les neuf étudiants du district de Lockport 91 qui se sont produits sur l’orgue à tuyaux du théâtre Barton Grande du Rialto il y a plusieurs années dans le cadre du concert de vacances de l’école sont (de gauche à droite) au premier rang : Sophie Ervin (huitième année), Laura Lee (cinquième année), Victor Cieslak-Kaczmarczk (sixième année) et Anja Klauser (cinquième année); et rangée arrière: Lola Rodriguez (septième année), Evelyn Moan (septième année) et Allison Renehan (sixième année). Ne sont pas représentés Henry McFerron (septième) et Patrycja Mrowca (septième).