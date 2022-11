Une femme Joliet décède dans le comté de Cook – Shaw Local

Une femme de Joliet est décédée dans un hôpital du comté de Cook.

Sherri Puhl, 52 ans, du bloc 1100 de Waverly Place, a été déclarée morte lundi à 19 h 14 au centre médical de l’université Loyola à Maywood, selon le bureau du médecin légiste du comté de Cook.

L’incident qui a conduit à la mort de Puhl a eu lieu à la même adresse sur North Raynor Avenue où le chef des pompiers de Joliet, Jeff Carey, a déclaré qu’une femme de 41 ans avait subi des brûlures. Cette femme a ensuite été emmenée au centre médical de l’université Loyola à Maywood.

Il n’était pas encore clair mercredi matin si Puhl était la victime brûlée de cet incident.

Les appels à la police de Carey et Joliet n’ont pas été immédiatement renvoyés. Natalia Derevyanny, porte-parole du bureau du médecin légiste du comté de Cook, a déclaré que l’autopsie de Puhl serait effectuée aujourd’hui et qu’une cause de manière et de décès serait publiée dans l’après-midi.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour d’autres mises à jour.