Une femme ivre, qui soupçonnait son petit ami de la tromper, met le feu à sa chambre

Nous entendons souvent des histoires de trahisons et de vengeance, dont certaines sont bizarres et exagérées. Lors d’un de ces incidents, une femme a mis le feu à la chambre de son petit ami après avoir soupçonné qu’il la trompait. Elle est actuellement en garde à vue.

Daily Star a rapporté que la femme était Donlaya Nalee, 25 ans, de Pattaya, en Thaïlande. Elle serait devenue si furieuse le samedi 26 novembre qu’elle a mis le feu au lit de son petit ami alors qu’elle était ivre. La police a été informée de l’incendie vers 01h30 (heure locale). Plusieurs camions de pompiers sont arrivés sur les lieux, alors que des voisins et des badauds ont repéré une pièce d’où s’échappait une épaisse fumée.

Alors que les pompiers sont parvenus à empêcher le feu de se propager aux autres pièces de l’appartement, la chambre de la victime a subi de graves dégâts.

La victime est un habitant de Pattaya âgé de 33 ans, qui a déclaré dans un communiqué que sa petite amie avait mis le feu alors qu’elle était en état d’ébriété. Il a ajouté: “Elle était en colère et jalouse de moi pour avoir prétendument eu une liaison avec une autre femme.”

Il a révélé qu’elle ne pouvait pas se contrôler et l’a même attaqué avant de commencer à détruire la pièce. Il a également déclaré qu’elle avait d’abord mis le feu à son lit, qui s’était ensuite propagé dans toute la pièce.

Nalee a été arrêtée, mais la police n’a pas encore révélé de quoi elle pourrait être accusée. Elle a reçu l’ordre de se dégriser avant d’être interrogée par les flics. L’homme a refusé de commenter si son accusation de tricherie est vraie.

Dans un autre incident, une femme du Texas a été arrêtée après avoir mis le feu à sa maison alors qu’elle soupçonnait son petit ami de la tromper. Cependant, il s’est avéré plus tard que la femme qui avait récupéré le visage du petit ami était l’un de ses proches. Elle a ensuite été retrouvée par la police et arrêtée. Le jeune homme de 23 ans a été accusé d’incendie criminel et a été identifié comme étant Senaida Marie Soto.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici