Une femme ivre de 46 ans a mordu son voisin lors d’une rangée de rues vicieuse devant ses enfants terrifiés et en pleurs

Une femme ivre a mordu son voisin lors d’une rangée de rue vicieuse devant ses enfants terrifiés et en pleurs.

Shantell Featherstone, 46 ans, a fait saigner l’homme après l’avoir mordu à travers son t-shirt.

Shantell Featherstone a mené une attaque ivre contre ses voisins Crédit : MEN Media

C’est arrivé dans leur rue à Hull Crédit : Google

Elle s’est ensuite lancée sur la petite amie de la victime et dans le but de lui saisir la gorge, la femme est tombée au sol, blessée et s’est ébréchée une dent.

Featherstone, de Huntingdon Street, Hull, a perpétré l’attaque devant les enfants de ses voisins qui “étaient bouleversés et ont commencé à pleurer”, a entendu Hull Crown Court.

Stephen Robinson, poursuivant, a déclaré que Featherstone vivait dans la même rue que l’homme et sa petite amie et qu’il n’y avait eu aucun problème antérieur.

Ce jour-là en août de l’année dernière, le voisin de Featherstone avait entendu un vacarme dans la rue.

Il est allé enquêter et a tenté de raccompagner Featherstone chez elle lorsqu’elle l’a agressé.

M. Robinson a déclaré qu’il “l’avait repoussée” et “lui avait dit de rentrer chez elle” lorsque sa petite amie s’est approchée pour tenter de raisonner Featherstone.

Drunken Featherstone l’a ensuite traînée au sol, provoquant “son visage [to] heurter le trottoir”.

M. Robinson a déclaré : “[The victim] était en colère et contrariée que cela se produise là où elle vivait.

“Elle a toujours essayé d’aider ses voisins et cela s’est produit devant ses enfants. Ils ont été secoués après l’incident.”

La femme a également souffert d’un gonflement au genou et d’une égratignure au bras, rapporte HullLive.

Featherstone a déclaré à la police qu’elle ne se souvenait pas beaucoup de ce qui s’était passé parce qu’elle avait bu.

Son avocate, Rachel Scott, a déclaré qu’elle souffrait de problèmes, notamment de stress, au moment de l’agression.

Le juge Gurdial Singh a déclaré: “C’est juste un comportement ivre et grossier.

“Tu t’es comporté d’une manière grossière. Tu étais ivre. Tu étais peut-être sous l’influence de la drogue.”

Featherstone a bénéficié d’une rééducation de 20 jours.

M. Singh a ajouté: “Votre comportement était honteux. Continuer comme vous l’avez fait et vous mettre à [the victims] de la manière grossière que vous avez faite est épouvantable.

“Recommencez et vous irez en prison.”

Featherstone s’est depuis éloigné de la région et le couple n’a plus eu de problèmes.