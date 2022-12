Une femme ivre, 20 ans, qui a mis sous verre sa meilleure amie, 21 ans, après avoir bu 24 heures sur 24 le jour de l’An, évite la prison

Une femme ivre qui a marqué sa meilleure amie lors d’une ignoble attaque au verre a évité la prison.

Ella Shears, 20 ans, a brisé un verre au visage de l’ancienne copine Maisie Phillips, 21 ans, après avoir bu des shots, du cidre et du gin tout au long d’une fête arrosée de 24 heures le jour de l’An.

Ella Shears, 20 ans, a attaqué son amie pendant une frénésie de 24 heures le jour de l’An

Maisie Phillips a laissé des cicatrices au visage après avoir été vitrée

Cardiff Crown Court a appris qu’elle était “la plus ivre qu’elle ait jamais été” comme elle l’a vu en 2022, avant de lancer l’attaque dans un club.

Le procureur Gareth James a déclaré que Shears avait attaqué Maisie après avoir laissé son manteau à l’intérieur du Vetz Snooker Club à Bridgend, au Pays de Galles et être retourné le chercher.

Le couple aurait commencé à ramer et Maisie a tenté d’attraper son amie, qui l’a poussée contre un mur.

La jeune femme effrayée a repoussé, à quel point son agresseur l’a vue au visage.

Elle saignait et, plus tard, avec des cicatrices au visage.

Shears a été arrêté quelques jours plus tard et a affirmé n’avoir aucun souvenir des événements.

Cependant, elle a admis qu’elle “se sentait comme de la merde” à cause de l’attaque car sa victime était “l’une des [her] meilleurs amis”

Elle a admis avoir blessé et infligé des lésions corporelles graves.

Dans une déclaration de la victime, Maisie a déclaré: “Dès que l’incident s’est produit, j’étais nerveux à l’idée de sortir et je ne voulais pas quitter la maison.

“J’étais conscient de ce que les gens pourraient dire, je pensais que mes sentiments pourraient s’améliorer, mais j’ai toujours le sentiment que je ne veux pas sortir seul ou dans des endroits inconnus à cause de mes blessures au visage et de mes cicatrices visibles.”

Elle a ajouté qu’elle porte maintenant souvent ses cheveux pour essayer de cacher les cicatrices par honte.

La victime dévastée a poursuivi: “Ella sait où j’habite, je ne pouvais pas faire face à Ella s’approchant de moi ou de ma maison, j’ai fait des cauchemars d’événements plusieurs mois après l’incident.

“Je suis pétrifié de voir Ella en personne, je ne pense pas qu’elle va m’attaquer mais c’est l’idée d’être face à face avec elle après ce qu’elle a fait.”

Atténuant, Adam Sharp a souligné que Shears était “dégoûtée d’elle-même” par ses actions.

Il a déclaré: “L’accusée, pour des raisons qu’elle ne peut pas comprendre, avec un verre à la main, a levé le bras vers l’extérieur en un seul impact avec des conséquences dévastatrices.”

Shears a été condamné à verser à Maisie 3 000 £ d’indemnisation et a été condamné à 19 mois de prison avec sursis, mais a évité une peine de prison immédiate.

Elle a également été condamnée à effectuer 250 heures de travail non rémunéré et frappée d’un couvre-feu de six mois entre 19 heures et 7 heures du matin.

En la condamnant, le juge David Wynn Morgan a déclaré qu’elle était “effectivement ivre aveugle” mais qu’il suspendrait la peine en raison de sa “honte et de ses remords”.

Le couple était auparavant les meilleurs amis