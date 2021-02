Une femme infectée par Covid accouche dans le coma et rencontre finalement sa petite fille 17 jours plus tard sur Zoom

Une mère infectée par le COVID s’est réveillée d’un coma et a finalement rencontré son bébé lors d’un appel vidéo – 17 jours après la naissance.

Danubia Leida, 38 ans, a été frappée par un coronavirus alors qu’elle était enceinte de huit mois.

Après avoir souffert de graves problèmes respiratoires, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital de Chapecó, dans le sud du Brésil.

À partir de là, l’état de Danubia s’est rapidement aggravé et les médecins ont été forcés de la mettre sous sédation et de pratiquer une césarienne avec la permission de son mari.

Sa fille Maria Luiza est née – tandis que la mère de 38 ans a été placée dans un coma provoqué.

COVID COMA

Heureusement, Danubia, une avocate, s’est remise de son infection à Covid et s’est réveillée 17 jours plus tard.

Ce jour-là, la nouvelle maman a posé les yeux sur bébé Maria lors d’un appel Zoom et a finalement pu la retenir deux jours plus tard.

Danubia admet qu’elle ne se souvient de rien de la naissance qui a eu lieu en octobre.

Elle a dit Globo: « Tout s’est bien passé. Bien que je ne m’en souvienne pas, ce sont les histoires que les gens me racontent. »

«Dieu nous a permis d’être ensemble», a-t-elle ajouté.

Parlant du moment où elle est sortie du coma, elle a déclaré: «Quand je me suis réveillée du coma, la première chose que j’ai faite a été de mettre ma main sur mon ventre.

«Je ne savais pas où j’étais, je ne savais pas ce qui s’était passé et je pensais que j’avais perdu le bébé. Je ne me souvenais pas de la césarienne.

« Après avoir littéralement quitté le coma de l’hôpital, un appel vidéo a été passé et je pouvais la voir (le bébé). »

RÉUNIS ENFIN

Danubia, qui est toujours traitée pour un caillot de sang dans ses poumons, a remercié le personnel de l’hôpital en personne pour lui avoir sauvé la vie et avoir accouché de son bébé en toute sécurité.

Elle a déclaré: « C’était très gratifiant de les revoir. J’ai une très forte amitié avec plusieurs.

« Nous le reconnaissons davantage à la voix, car nous ne pouvons voir que les yeux. C’était très excitant »

La nouvelle maman admet qu’elle n’a pas pris le virus au sérieux au début et a exhorté les autres à prendre des précautions.

Elle a déclaré: «Je n’y croyais pas non plus, et je n’ai pas non plus pris la maladie au sérieux.

«Il faut prendre soin de soi, le vaccin est là.

«Nous devons utiliser un masque et un gel alcoolisé.

« Nous ne croyons à la réalité et à la gravité de la maladie que lorsqu’il y a un patient dans la famille. »