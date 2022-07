Une femme indienne de 92 ans visite une maison d’enfance au Pakistan 75 ans après la partition

Reena Chhibar, une Indienne de 92 ans, a visité sa maison ancestrale au Pakistan après 75 longues années. Le haut-commissariat pakistanais lui a délivré un visa de trois mois en signe de bonne volonté, selon un rapport de The Express Tribune. La maison d’enfance de Reena “Prem Nivas” est située à Rawalpindi au Pakistan et samedi, elle a traversé la frontière Wagah-Attari pour s’y rendre. Elle a exhorté les gouvernements des deux pays à travailler ensemble afin que les restrictions de visa soient plus faciles et que les gens puissent voyager plus facilement entre l’Inde et le Pakistan.

Reena Verma est arrivée en Inde en 1946, quelques mois seulement avant la partition. Elle et ses frères et sœurs ont été les premiers à venir à Solan, et en 1947, après la partition, ses parents les ont rejoints. Ses frères et sœurs avaient des amis de diverses communautés et ceux qui aidaient à la maison étaient également divers, se souvient-elle. Elle a grandi dans une atmosphère multiculturelle, entourée de livres et d’un père très progressiste.

Reena tente depuis longtemps de visiter sa maison ancestrale. Vingt ans après son arrivée en Inde, en 1965, elle avait obtenu un passeport spécial indo-pakistanais. Elle n’avait pas pu y aller pour des raisons personnelles. Cette année, elle a rejoint un groupe Facebook appelé India-Pakistan Heritage Club et a posté son intention d’aller dans la maison de son enfance.

Un Sajaad Husaain du groupe est venu à son aide. Avec ses explications, il a pu identifier correctement sa maison car elle est entourée de plusieurs bâtiments emblématiques, selon un rapport de The Quint. Cependant, sa demande de visa a été rejetée en mars 2022. En mai 2022, les choses se sont améliorées après que The Independent Urdu ait fait un reportage vidéo sur elle, ce qui a conduit le haut-commissariat du Pakistan à lui délivrer le visa de bonne volonté de trois mois.

« Je suis plus que ravi. Toute ma vie j’en ai rêvé. Je voulais retourner chez moi, la rue », a-t-elle déclaré à The Quint.

L’histoire de Reena fait écho à celle de beaucoup d’autres. Récemment, un journaliste s’est rendu sur Twitter pour partager l’histoire de Sharifa Bibi du Pakistan qui cherche son frère qui s’est perdu dans la partition indo-pakistanaise de 1947. Son frère vivrait désormais en Inde et la journaliste tente de réunir la famille. Le garçon a été adopté par une riche famille hindoue à Delhi et s’est rendu une fois au Pakistan dans les années 1990 pour rechercher sa famille biologique. Cependant, ils se sont manqués et Sharifa Bibi le cherche depuis.

