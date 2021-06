Une femme «incroyable» de 24 ans décède trois ans après avoir subi une crise cardiaque alors qu’elle conduisait et luttait contre une maladie

UNE FEMME est décédée trois ans après avoir subi une crise cardiaque et plusieurs arrêts cardiaques alors qu’elle conduisait.

Keely Taylor, qui avait 21 ans à l’époque, a subi des lésions cérébrales après avoir été sans oxygène pendant près d’une demi-heure.

Keely Taylor est décédée à l’âge de 24 ans après avoir subi plusieurs crises cardiaques il y a plusieurs années Crédit : Facebook

Keely a continué à lutter contre sa lésion cérébrale et sa maladie cardiaque pendant trois ans Crédit : Keely Memorial/GoFundMe

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après que des membres du public lui aient administré la RCR à trois reprises alors qu’ils attendaient l’ambulance.

Les médecins lui ont diagnostiqué le syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), une maladie cardiaque qui fait que le cœur bat anormalement vite pendant des périodes de temps.

Mais les crises cardiaques ont causé à Keely un manque d’oxygène au cerveau, ce qui l’a obligée à suivre une rééducation.

Keely a continué à lutter contre sa lésion cérébrale et sa maladie cardiaque pendant trois ans, mais elle est décédée tragiquement plus tôt ce mois-ci après avoir subi une intervention chirurgicale pour enlever une occlusion intestinale.

Ashley Hindley, son amie et ancienne collègue a créé une page GoFundMe pour aider à collecter des fonds pour aider la famille de Keely à couvrir les frais funéraires.

Dans un communiqué, Ashley a déclaré : « Keely était une jeune fille belle, heureuse et attentionnée.

« Elle était la vie de n’importe quelle fête – elle était toujours là pour tout le monde et ferait n’importe quoi pour n’importe qui qu’elle connaissait.

« Nous apprécions tous les dons car cela aidera massivement à donner à notre fille incroyable, qui pourrait mettre un sourire sur le visage de n’importe qui, l’adieu qu’elle mérite vraiment. »

S’exprimant sur les événements qui ont eu lieu en janvier 2018, Ashley a déclaré: « Elle conduisait et ressentait tous les symptômes, alors elle s’est arrêtée dans un garage et c’est à ce moment-là qu’elle a fini par avoir une crise cardiaque.

« Elle était avec son amie, et évidemment ils ne savaient pas ce qui se passait, alors ils essayaient d’obtenir de l’aide.

« Les passants ont fini par lui faire la RCR, une femme du nom de Jo Edwards. Ils lui ont fait la RCR trois fois en une demi-heure, puis l’ambulance est arrivée et l’a emmenée à l’hôpital. Puis, alors qu’elle se rendait à l’hôpital, elle a fait plusieurs arrêts cardiaques.

« C’est quand ils sont arrivés à l’hôpital qu’ils ont découvert qu’elle souffrait du syndrome de Wolff-Parkinson-White, qu’elle ne savait évidemment pas. »

Selon le NHS, le syndrome de Wolff-Parkinson-White est une affection « relativement courante » qui fait que le cœur bat anormalement vite pendant des périodes de temps.

La cause est une connexion électrique supplémentaire dans le cœur. Ce problème cardiaque est présent à la naissance (congénital), bien que les symptômes puissent ne se développer que plus tard dans la vie.

De nombreux cas sont diagnostiqués chez de jeunes adultes par ailleurs en bonne santé.

Ashley a déclaré que Keely était sans oxygène pendant environ 28 minutes, ce qui a entraîné une lésion cérébrale.

À la suite de l’incident au garage, elle a déclaré que Keely avait subi un certain nombre d’opérations et de réhabilitation.

Ashley a déclaré: « Elle a eu des opérations cardiaques et des trucs comme ça, et elle a fini par aller au Walton Center pour la rééducation, puis dans un autre endroit à Liverpool également et elle est rentrée à la maison alors, elle est rentrée juste avant Noël.

« Elle était toujours heureuse et attentionnée. Elle aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui. »

